تجاوزت المليار مشاهدة.. حسين الجسمي يحتفل بنجاح "الفستان الأبيض"

نجاح كبير للفستان الأبيض

كواليس تحضير الفستان الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 11:57 صباحاً - احتفل الفنانبالنجاح الكبير، الذي حققته أغنية "الفستان الأبيض" الخاصة بحفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على الفنان هشام جمال.نشر حسين الجسمي منشوراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، كشف من خلاله نجاح الأغنية وتحقيقها نسب مشاهدة عالية تجاوزت المليار المشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوعين تقريباً، وأوضح أيضاً أن الأغنية تصدرت قوائم الترند في عدد كبير من البلدان العربية، وكتب الجسمي تعليقاً على الأغنية قال فيه "نشيد الحب في كل المناسبات".كشف الفنان هشام جمال كواليس تحضير الأغنية التي صنعت خصيصاً كهدية لعروسه الفنانة ليلى أحمد زاهر، وكان من المقرر أن يؤديها بصوته ولكنها ظهرت بصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي كهدية منه للعروسين.وكتب هشام جمال عبر حسابه على إنستغرام تفاصيل تحضير الأغنية قائلاً: "أغنية "فستانك الابيض" اللي بدأنا بيها الفرح.. الحقيقة اني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأة لليلى فعلاً وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وأفاجئ ليلى بيها في الفرح".تابع العريس هشام جمال: "لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية ولقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جداً".الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحانوتوزيع مادي، أداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.يشار إلى أن ليلى زاهر احتفلت بزواجها من هشام جمال في حفل ضخم حضره عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني جاء في مقدمتهم ريهام عبد الغفور، محمد سامي ومي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.يمكنكم متابعة في يوم ميلاده.. كيف ساهمت الأغاني المنفردة في نجاح حسين الجسمي؟

