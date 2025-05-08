نفاذ تذاكر محمد عبده جلسات ثنايا العلا وموعد حفله فيها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 مايو 2025 11:57 صباحاً - نظرًا للإقبال على فنه الراقي ومحبة جماهيره ومتابعيه له نفذت تذاكر الفنان محمد عبده بحفلة جلسات ثنايا العلا، والذي من المقرر أن يكون يوم 23 مايو 2025، وأعلن ذلك حساب لحظات العلا الرسمي للمهرجانات والفعاليات على الإنستغرام، ونشر بوستر الحفل وكتب: "نفدت تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده في ثنايا العلا، شكرًا لكل من اختار أن يكون جزءًا من هذه الليلة الأسطورية بتاريخ 23 مايو 2025، ترقبوا أمسية من الطرب الأصيل والنغم الخالد".
وسبق هذا الحفل مشاركته في "ليلة دايم السيف"، الذي أُقيم بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر على مسرح عبادي الجوهر، وكان الحفل بقيادة المايسترو وليد فايد، وبمشاركة نخبة من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم الفنان محمد عبده، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أحلام، آمال ماهر، طلال سلامة، ونواف الجبرتي.
كما سبقها حفل بمناسبة يوم التأسيس، وجاء الحفل بعنوان "ليلة سهيل"، وأقيم على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي.
كما أقام حفلاً ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت في قاعة "أرينا الكويت". وأحيا حفلاً ضمن موسم الرياض، وهو ليلة عبد الرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم: الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب.
آخر حفلات محمد عبدهوكان آخر حفل أحياه الفنان محمد عبده هو بـ 2 مايو 2025 بدار الأوبرا المصرية وحملت الحفلة عنوان "ليلة الموسيقار طلال" بحضور جماهيري كبير برعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات.
