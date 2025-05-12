توم كروز يتسلّق سطح معهد الفيلم البريطاني في لندن .. هل يستعد لعمل جديد؟

ميرنا وليد - بيروت - خطف النجم العالمي توم كروز الأنظار مجددًا، وهذه المرة من على سطح مبنى معهد الفيلم البريطاني "آيماكس" في لندن، حيث صُوّر وهو يقف فوق المبنى الشهير المُغطى بإعلان ضخم لفيلمه الجديد "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، ويأتي هذا الظهور الاستثنائي خلال زيارة كروز إلى العاصمة البريطانية لتسلّم زمالة فخرية من معهد الفيلم البريطاني، وهي واحدة من أرفع التكريمات في المجال السينمائي، وبحسب موقع ""Deadline"، أكدت مصادر مقرّبة أن كروز صعد بنفسه إلى سطح المبنى، رغم عدم توفّر معلومات دقيقة عن كيفية تسلّقه، في مشهد يعكس ولعه بالمغامرة وحرصه على الترويج لفيلمه الجديد بطريقة غير تقليدية، ومن المنتظر أن يُعرض الجزء الثامن من سلسلة "Mission: Impossible" في صالات السينما الأمريكية بتاريخ 23 مايو الجاري، على أن يُقدَّم عرضه العالمي الأول خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ 78، يوم 14 ايار، وتأتي هذه المشاركة بعد ثلاث سنوات من حضور كروز اللافت في كان بفيلم "Top Gun: Maverick"، الذي لاقى حينها إشادة جماهيرية ونقدية واسعة.
