أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

حضر كل من كمال أبو رية ومحمد رياض وزوجته انيا محمود ياسين، إيناس عز الدين، إيهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، سهير شلبي، عمرو عبد الجليل، أحمد عبد العزيز وزوجته، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، مريم الجندي، حسناء سيف الدين، وفاء عامر، حفل زفاف الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق على المهندس آدم مصطفى العربى.

وحرص عدد من الفنانين علي حضور حفل زفاف منهم خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا فريد شوقي، وئام مجدي، أحمد عبد الحميد وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن شاهين، طارق النهري، سوزان نجم الدين، دينا عبدالله، الاعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، محمد عبد الحافظ.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينيات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة" ، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.



حفل زفاف ابنة أمل رزق



