10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش، في حفل بسيط أقيم بحضور عدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وسط أجواء مبهجة ومفعمة بالمشاعر.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.

واصلت بعدها نجاحاتها، وكتبت عددًا من الأغاني الناجحة، من أبرزها تتر مسلسل "ختم النمر" بصوت وائل جسار، وأغنية "طير بينا يا عم" مع أمير عيد نجم فرقة كايروكي.

أما الفنان يوسف حشيش، فكان من أحدث أعماله مشاركته في مسلسل "صفحة بيضا" من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة نخبة من النجوم، من بينهم: حنان مطاوع، مها نصار، أحمد الشامي، ميمي جمال، وحسن العدل، وآخرون.

ويُذكر أن حفل عقد القران تخللته لحظات رومانسية مميزة، وسط تهاني الأهل والأصدقاء.



عقد-قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى



