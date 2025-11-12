تسريب فيديو جنسي جديد للمغنية رحمة محسن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في تطور جديد "كان متوقعاً"، تداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للمغنية الشعبية رحمة محسن، فقد نقلت مصادر قبل ساعات، أن هناك توقعات بتسريب المزيد من الفيديوهات الخاصة الخادشة للفنانة الشعبية، وتحديداً تم تهديدها بأن هناك 8 مقاطع جديدة يتم التمهيد لتسريبها، بعد تسريب الفيديو الأول قبل أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع بلاغ رحمة محسن للنائب العام، والذي تتهم فيه طليقها بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع مصوّرة خلال فترة زواجهما دون علمها، أي أن القانون في هذه الحالة يراها ضحية.

وفي وقت سابق، تقدّم محامي رحمة محسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه طليقها بابتزازها وتهديدها بنشر مقاطع مصوّرة خلال فترة زواجهما من دون علمها، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبته قانونيًا.

وأوضح المحامي أن موكلته فوجئت بعد الطلاق بقيام طليقها بابتزازها ماليًا مستخدمًا تلك المقاطع التي التقطها دون معرفتها أثناء العلاقة الزوجية، مستغلًا ثقتها به.

وذكر أن المتهم طالبها بدفع 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر الفيديوهات أو إرسالها لأقاربها وأصدقائها، مشيرًا إلى أنه أرسل رسائل تهديد متكررة عبر تطبيق واتساب من أرقام خارجية تتضمن وعيدًا صريحًا بنشر تلك المواد، وهو ما تسبب للفنانة بأذى نفسي بالغ، وعرّض حياتها الأسرية والمهنية للاضطراب.

بلاغ ضدها يتهمها بالتحريض على الفجور

وفي تطور آخر، قدم أحد المحامين بلاغًا ضد رحمة محسن، اتهمها فيه بـ"التحريض على الفسق والفجور"، متهماً إياها بأنها تقف خلف نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها تطبيق "تليغرام"، وفقًا لما ورد في نص البلاغ.

وبدأت الأجهزة الأمنية بدراسة المقاطع والصور المتداولة لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها وملابسات نشرها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحتها.

وتتابع الجهات المعنية التحقيقات في الواقعتين بالتزامن، وسط ترقب لنتائج الفحص الرقمي والتقارير الفنية التي ستحدد الاتجاه القانوني لكل طرف.

من هي رحمة محسن؟

- تاريخ الميلاد: من مواليد عام 1993 في محافظة القاهرة.

- المهنة السابقة: عملت قبل شهرتها كبائعة قهوة على سيارتها الخاصة في منطقتي الشيخ زايد و6 أكتوبر بمصر، مؤكدة أنها لا تخجل من ماضيها.

- المسيرة الفنية: بدأت رحمة الظهور كأحد الأصوات الصاعدة في الغناء الشعبي عام 2024، وطرحت أول أعمالها المصورة بعنوان “اسند ضهرك واقعد اتفرج” في أكتوبر من العام نفسه.

- التمثيل: شاركت في موسم دراما رمضان 2025 في مسلسل “فهد البطل” بطولة الفنان أحمد العوضي.

