رونالدو يعلن ارتباطه بالسّعودية: أحبّ العيش هنا وسأظلّ بعد الاعتزال

عبّر النّجم البرتغاليّ كريستيانو رونالدو عن عمق ارتباطه بالمملكة العربيّة السّعوديّة وإيمانه القويّ برؤياها في مجالَي التّطوير والسّياحة، وذلك خلال قمّة السّياحة ٢٠٢٥ في الرّياض.

وقال رونالدو: “أنا برتغاليّ وفخور بأنّ مباراة كأس العالم ٢٠٣٠ ستُقام في بلادي، أيضًا أتمنى أن أضمّ جهودي إلى جهود السّعوديّة لاستضافة كأس العالم ٢٠٣٤”، مضيفًا أنّه يحبّ العلا ومشروع البحر الأحمر ويؤمن بشدّة برؤيا المملكة السّياحيّة.

وأكد رونالدو الّذي يعيش في الرّياض منذ انضمامه إلى نادي النّصر قبل ثلاث سنوات، أنّ قراره بالانتقال إلى السّعودية كان القرار الصّائب. وقال: “عندما انتقلت إلى السّعوديّة وصفني الجميع بالمجنون.

وأضاف: “النّاس أدركوا لاحقًا أنّني كنت على حقّ، لأنّني آمنت بالمشروع، فشغف السّعوديين بكرة القدم مذهل. وأنا أيضًت أؤمن بسياحة المملكة. سموّ وليّ العهد دفع البلاد إلى التّقدّم بشكل كبير، وأنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا المشروع. أساعد بخبرتي ومعرفتي وجماهيريّتي. أنا سعيد هنا، وعائلتي سعيدة، والبلد رائع بحقّ.” مؤكّدًا: “أنا رجل سعوديّ، وأرغب في البقاء هنا حتّى بعد الاعتزال.”

وأكّد رونالدو أنّه يثق تمامًا في “قدرات وطموح مشروع التّنمية السّعوديّ”، معربًا عن رغبته في مواصلة المساهمة فيه. وقال: “أريد أن أكون جزءًا من المشروع الكبير في السّعوديّة.”

وتابع: “أعتبر نفسي سعوديًّا، وأحبّ العيش في المملكة والمساهمة في مختلف القطاعات. انتقلت إلى السّعوديّة لأنّني أؤمن بإمكاناتها وإمكانات الفرق الرّياضية فيها.”

واختتم اللقاء بالحديث عن مستقبله قائلًا: “أستمتع بكلّ لحظة أعيشها الآن، وعندما أتحدّث عن الاعتزال، فقد يكون ذلك بعد عامَين.”