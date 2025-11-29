من هي المرأة الغامضة الّتي قضت عيد الشّكر مع بن أفليك؟

دبي - فريق التحرير: شوهد بن أفليك متوجّهًا إلى منزل جنيفر غارنر في لوس أنجلوس يوم عيد الشّكر، مواصلًا التّقليد الهادئ الّذي حافظا عليه منذ انفصالهما قبل نحو عشر سنوات.

فالثّنائيّ السّابق لطالما عُرف بتعاونه المستمرّ في تربية أولاده الثّلاثة: فيوليت، فين، وصامويل، ويبدو أنّ هذا العام لم يكن استثناءً.

لفتت زيارة أفليك الأنظار في عيد الشّكر، إذ جاءت بعد عام من انتشار صورتهما معًا خلال حضورهما مأدبة الغداء الخيريّة الّتي تنظمها The Midnight Mission في منطقة سكيد رو. في ذلك الوقت، أشارت تقارير إلى أنّ غارنر كانت مصدر دعم لأفليك بعد أن تقدّمت جنيفر لوبيز بطلب الطّلاق في اليوم الّذي كان سيصادف ذكرى زواجهما الثّانية.

هذا العام، حضرت غارنر الحدث الخيريّ بمفردها، لكن لاحقًا التُقطت صور لأفليك وهو يقود سيّارته إلى منزلها، وبجانبه امرأة شقراء في المقعد الأماميّ، بينما جلس صامويل في المقعد الخلفيّ.

مصدر مقرّب من غارنر أكّد أن العيد مرّ كما في السّنوات الماضية. وقال المصدر لمجلة “بيبول” تمامًا مثل العام الماضي، استضافت غارنر عيد الشّكر في منزلها. بن ووالدته حضرا أيضًا. وأضاف أنّ غارنر أبدى اهتمامًا كبيرًا لهذا اليوم: “جنيفر تجعل اليوم مميّزًا جدًّا. إنّها طاهية رائعة. تحبّ أن تجمع عائلتها كلّها. وبن دائمًا مرحّب به في منزلها”.

وأشار المصدر إلى قوّة العلاقة الدّاعمة الّتي بناها الزّوجان السّابقان: “هما ينسجمان ويتداعمان فعلًا”، موضحًا أنّ أفليك يركّز حاليًّا على “عمله، صحّته، وأولاده” بعد أكثر من عشر سنوات على إعلان طلاقهما.

وبحسب المصدر، لا تزال غارنر واحدة من أكبر الدّاعمين له.

وعلى مدى سنوات، عبّرت تجمعات عيد الشّكر لديهم عن روح العطاء هذه. ففي عام ٢٠٢٤، شاركت العائلة في فعاليّة The Midnight Mission وقدّمت وجبات للمجتمع المشرّد. وعادت غارنر هذا العام صباح عيد الشّكر إلى “سكيد رو” للمشاركة في الحدث نفسه، مؤكّدة استمرار التزامها بالعمل الخيريّ.

ورغم أن علاقتهما العاطفيّة أصبحت من الماضي، تبقى أولويّة أفليك وغارنر هي توفير بيئة مستقرّة لأولادهما. ويُظهر تقليد العيد الّذي يجمعهما أنّ أيّة خلافات بينهما أصبحت خلفهما، وأنّ تربية أولادهما هي ما يوحّدهما اليوم.