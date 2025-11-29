بالصور- استراحة من خبر انفصالهما… عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما

دبي - فريق التحرير: احتفل الإعلاميّان المصريّان عمرو أديب ولميس الحديدي، بخطوبة نجلهما “نور” في حفل عائليّ بسيط أُقيم أمس الجمعة بحضور أفراد الأسرة وعدد من المقرّبين من الوسط الإعلاميّ.

بهذه المناسبة، نشرت لميس الحديدي، صور المناسبة عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام وكتبت: “الحمد لله، الله رزقنا “ببنوتة” جميلة في عائلتنا الصّغيرة… اليوم قرأنا فاتحة ابني “نور” على الجميلة “مريم” السّطوحي. “مريم” المهندسة الشّاطرة، ابنة عائلة جميلة، ووالدها المهندس أحمد السّطوحي المدير الإقليميّ لإحدى الشّركات العالميّة. نور أوّل فرحتي… يا الله أسعدهم وتمّم فرحتنا”.

وقد انهالت التّعليقات من الفنّانين والاعلاميّين على المنشور بالتّهاني والتّمنّيات بحياة مفعمة بالحبّ والنّجاح للعروسَين.

نذكر أنّ عمرو أديب ولميس الحديدي لديهما ولد وحيد وهو نور، بينما عمرو أديب لديه ابن من زواج سابق ويدعى خالد.

وقد شهدت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية انتشار اشاعة واسعة عن طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي، وصلت حدّ الادعاء بأن الانفصال تمّ تمهيداً لزواج أديب من سيدة أعمال، فيما لفت البعض إلى غياب خاتم الزواج عن يده في بعض إطلالاته الأخيرة باعتباره مؤشراً على خلافات مزعومة. ورغم عدم صدور أي تعليق منهما، جاء ظهورهما المشترك في خطوبة ابنهما “نور” ليبدّد الجدل ويهدّئ موجة التكهنات التي تصدّرت مواقع البحث.