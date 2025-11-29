بالفيديو- زفاف أروى جودة يجمع النّجوم… وإطلالتان تخطفان الأنظار

دبي - فريق التحرير: إحتفلت الممثّلة أروى جودة مساء الجمعة بزفافها إلى رجل الأعمال الإيطاليّ جون باتيست في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور واسع من نجوم الفنّ والإعلام الّتي شاركت العروسَين فرحتهما في أجواء مفعمة بالبهجة. (شاهدوا الفيديو)

لفتت أروى، الأنظار بظهورها في إطلالتين مختلفتَين خلال الحفل، جمعتا بين الرّقيّ والبساطة وأبرزتا أناقتها بأسلوب لافت.

وقبيل الزّفاف، نشرت أروى عبر حسابها على “إنستغرام” صورًا ومقاطع من التّحضيرات، ظهرت خلالها ترقص وتغني بعفويّة وسعادة وحماسة كبيرة لليلة العمر.

تميّز الاحتفال بزفّة مصريّة تقليديّة، إذ سلّم والد العروس ابنته إلى زوجها وسط تصفيق وزغاريد الحاضرين.

وفاجأت أروى الجميع بزغرودة طويلة عبّرت من خلالها عن فرحتها، قبل أن تبدأ بالرّقص مع زوجها الّذي تفاعل بلطف مع الأغاني المصريّة رغم عدم إجادته اللغة العربيّة.

أحيا الحفل الفنّان رامي صبري بعدد من أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، ثم أشعل الفنّان هشام عباس الأجواء بوصلته الغنائيّة. وحضر الزفاف عدد كبير من الفنّانين، من بينهم: محمود حميدة، لبلبة، الرّاقصة دينا، ناهد السّباعي، غادة عادل، جيهان الشّماشرجي، ياسر جلال، أحمد العوضي، صفاء أبو السّعود، آيتن عامر، أحمد زاهر، ليلى عزّ العرب، سهير جودة وآخرون.

ولم يخلُ الحفل من لحظات رومنسيّة، إذ انتشر فيديو عفوي للعروسَين وهما يرقصان معًا ويتبادلان القُبَل.

يُشار إلى أنّ أروى جودة كانت قد أعلنت عقد قرانها في العشرين من يناير ٢٠٢٥، وكشفت في تصريح سابق لـموقع “الخليج 365” أنّها كانت قد اتّخذت قرارًا بعدم الزّواج لعدم العثور على الشّخص المناسب، قبل أن تجمعها الصّدفة بزوجها خلال مشاركتها في مناسبة بفرنسا، ليبدأ التّواصل بينهما، وتشترط أن تكون العلاقة رسميّة فوافق، كما اعتنق الإسلام لإتمام الزّواج.