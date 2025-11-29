بالصور- هذا ما حدث في حفل عقد قران إبنة محمّد هنيدي

دبي - فريق التحرير: احتفل الممثّل المصريّ “محمّد هنيدي” مساء أمس الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة في حفل عائليّ، وسط حضور محدود اقتصر على أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

ظهر “هنيدي” في إحدى اللقطات متأثّرًا أثناء كتابة عقد القران، إذ غلبت على الأجواء مشاعر السّعادة بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

ورغم ذلك، انتشر العديد من صور عقد القران عبر مواقع التّواصل الإجتماعيّ، ليُعرب “هنيدي” لـ “اليوم السّابع”، عن سعادته البالغة بهذه المناسبة، مؤكّدًا أنّ عقد القران تمّ في أجواء عائليّة، كاشفًا أنّ حفل الزّفاف سيُقام في أحد الفنادق الكبرى خلال شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أنّ محمّد هنيدي كان قد احتفل في يوليو ٢٠٢٤ بخطوبة ابنته فريدة إلى الدّكتور حازم فؤاد الدّبّاح، في حفل بسيط داخل منزل العائلة.

على الصّعيد الفنّيّ، ينتظر “هنيدي”، إطلاق فيلمه الجديد “الجواهرجي” الّذي يجمعه بالممثّلة منى زكي ويشارك في بطولته لبلبة، أحمد صلاح السّعدني، تارا عماد، باسم سمرة وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.