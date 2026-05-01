بالصور- إيميلي بلانت وستانلي توتشي ينضمان إلى ممر المشاهير في هوليوود

دبي - فريق التحرير: حصل الممثلان ستانلي توتشي وإيميلي بلانت على النجوم المرموقة في ممر المشاهير بهوليوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وحضر الحفل زوج بلانت والمخرج جون كراسينسكي، إلى جانب ميريل ستريب ودواين جونسون وروبرت داوني جونيور وآخرين.

​تُمنح هذه النجوم للأفراد الذين حققوا التميز في مجالات السينما، أو التلفزيون، أو الإذاعة، أو الموسيقى، أو المسرح الحي.

وقد تم تكريم العديد من المشاهير في ممر المشاهير بهوليوود على مر السنين، بمن فيهم هاريسون فورد ومارلين مونرو.

​وأعربت غرفة تجارة هوليوود عن فخرها بالترحيب بإيميلي بلانت وستانلي توتشي في ممر المشاهير، مشيرةً إلى أن إقامة حفل مزدوج لمنح نجمتين في آن واحد هو أمر نادر، ويحمل معنى خاصاً لتكريم فنانين ترددت أصداء أعمالهما وصداقتهما لدى الجمهور.