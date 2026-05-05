بالصور- إستئناف التصوير بعد الحريق في “بيت بابا”.. وهلا السعيد توجه رسالة شكر لشركة “الصبّاح اخوان”

دبي - فريق التحرير: ​حرصت الفنانة هلا السعيد على طمأنة جمهورها ومشاركة متابعيها صورًا من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل “بيت بابا” (شركة الصباح)، وذلك بعد أيام من تعرّض موقع التصوير لحريق.

ونشرت هلا السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مجموعة صور جمعتها بعدد من أبطال العمل، من بينهم الفنانة انتصار ومحمد أنور والطفل جان رامز، وعلّقت قائلة:: “رغم احتراق موقع التصوير، إلا أننا بخير والحمد لله، وما زلنا نواصل العمل، وإن شاء الله سيتم عرض المسلسل في موعده المحدد.”

كما وجّهت الشكر إلى المنتجين صادق الصباح وأنور الصباح لاستمرار التصوير رغم الظروف، مؤكدة أن اهتمامهما الأول كان سلامة فريق العمل، وأضافت: “أشكرهما على مواصلة العمل رغم كل شيء، فسلامة الطاقم كانت الأهم. حفظنا الله جميعًا، ونرجو منكم الدعاء.”

وقد شهدت,مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، صباح اوم السبت الفائت، نشوب حريق هائل في موقع التصوير الخاص بمسلسل “بيت بابا٢”، الذي يقوم ببطولته الممثل محمد أنور.

وقد تسبب الحريق في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة، مما أثار حالة من الذعر بين العاملين والممثلين المتواجدين في الموقع.

في هذا السيّاق، ​أفادت المصادر أن الحريق اندلع في مناطق التصوير المفتوحة أثناء التجهيزات الخاصة بالعمل. وفور وقوع الحادث، صدرت تعليمات فورية بإخلاء الموقع، حيث تمكّن جميع الفنانين وطاقم العمل من الخروج بسلام قبل أن يتفاقم الحريق بشكل كبير.

كما ​دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعشرة سيارات إطفاء وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، نجحت الفرق في محاصرة النيران والسيطرة عليها تماماً ومنع امتدادها إلى الأحياء المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

من جهتها، ​أصدرت المدينة الانتاج الاعلامي بياناً رسمياً أكدت فيه السيطرة على الحريق، وأوضحت أن التصميم الإنشائي لمناطق التصوير المفتوحة ساعد في عزل النيران ومنع انتشارها.

كما أشارت إلى أن التحقيقات جارية حالياً لمعرفة الأسباب الفنيّة وراء اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

من جهته، ​طمأن بطل العمل، الممثل محمد أنور، جمهوره ومتابعيه عبر خاصية “القصص القصيرة” على حسابه الرسمي، حيث نشر صورة للحريق وعلق قائلاً: ​”حريق لوكيشن مسلسل بيت بابا.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء.. الناس كلها كويسة وبخير الحمد لله وهذا الأهم.”

​كما تفاعل مخرج العمل، محمد عبد الرحمن حماقي، مع الحادث مؤكداً أن سلامة الفريق هي الأولوية القصوى، حامداً الله على نجاة الجميع.

من جهتها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بشأن الحريق المفاجئ الذي اندلع داخل موقع تصوير مسلسل “بيت بابا” بجزئه الثاني، مؤكدة أنها تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى للاطمئنان على جميع الفنانين والعاملين بالمسلسل بعد الحادث.

وأكدت النقابة أنها أجرت اتصالات مباشرة مع الجهة المنتجة، إلى جانب التواصل مع عدد من أبطال العمل، من بينهم الفنان الكبير محمد محمود والفنان محمد انور، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة داخل موقع التصوير والتأكد من سلامة الجميع عقب السيطرة على الحريق.

كما تواصلت النقابة مع أحمد جلال المشرف العام على الإنتاج، الذي أكد أن قوات الحماية المدنية تمكنت من احتواء النيران سريعًا، وأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية بين الفنانين أو فريق العمل، رغم تعرض أجزاء كبيرة من الديكور للتلف.

وقالت النقابة في تعليقها على الواقعة: “الحمدلله إنها جت سليمة، والأهم سلامة الفنانين وكل عناصر العمل”، مشيرة إلى استمرار متابعتها لكافة التفاصيل الخاصة بالحادث حتى عودة التصوير بشكل طبيعي.

و​يُعد المسلسل الذي يتم التحضير لجزئه الثاني، من الأعمال الكوميدية التي لاقت رواجاً، تدور أحداثه حول “ناظر مدرسة” يتقاعد ليتفرغ لرعاية عائلته، ليكتشف أن إدارة شؤون الأسرة قد تفوق صعوبة إدارة مدرسة بأكملها.

المسلسل من انتاج شركة الصباح وهو من بطولة محمد أنور، محمد محمود، إنتصار، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، ومجموعة من الممثلين الشباب والأطفال.