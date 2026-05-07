نجوم تركيا بين خفض الأجور أو إيقاف المسلسلات… كم مليون يتقاضون عن كل حلقة؟

دبي - فريق التحرير: ​لم تعد الأجور المليونية لنجوم الدراما التركية مجرد مادة للتباهي أو الجدل الجماهيري، بل تحولت إلى “كرة لهب” تهدد استقرار القطاع بأكمله. فوفقاً لتقارير صحفية تركية حديثة، يواجه سوق المسلسلات أزمة تكاليف حادة وضعت المنتجين والقنوات في مأزق حقيقي، وسط مطالبات رسمية للنجوم بخفض أجورهم الأسبوعية.

في التفاصيل، ​كشفت المصادر أن تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة من المسلسلات الضخمة قفزت لتتراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين مليون ليرة تركية وهو رقم بات من المستحيل تغطيته في ظل تراجع نسب المشاهدة لبعض الأعمال وعدم كفاية العوائد الإعلانية المحلية لمجاراة هذا الارتفاع الجنوني في المصاريف.

​أمام هذا الاختلال المالي، بدأت القنوات الفنية بالضغط على شركات الإنتاج لـ “فرملة” المصاريف، مما دفع المنتجين للتوجه مباشرة إلى أبطال الأعمال بطلب صريح: “وافقوا على خصم من أجوركم لضمان استمرار التصوير”.

​وتركزت الأنظار على قائمة الأجور المليونية المسربة، حيث يُنتظر من نجوم الصف الأول اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مبالغهم الأسبوعية، من بينهم:

​كنان أميرزالي أوغلو (٤.٥ مليون ليرة) وشاتاي أولسوي (٣.٥مليون ليرة) يواجهان ضغوطاً لتقليص هذه الأرقام بما يتناسب مع الميزانيات الجديدة.

​ ساراتش أوغلو ومارت رمضان ديمير (٢.٥ مليون ليرة لكل منهما) دخلا أيضاً دائرة الترقب، في ظل رغبة القنوات بتقليص ميزانية الحلقة الواحدة لتكون في حدود ١٥ إلى ١٨مليون ليرة كحد أقصى.

الرسالة الموجهة من القنوات كانت واضحة وحاسمة: “إما التنازل عن جزء من الأجر، أو مواجهة خطر الإيقاف المبكر”. حيث أكد الخبراء أن العديد من المسلسلات التي لا تحقق نسب مشاهدة كاسحة لن تصمد أمام الموسم القادم إذا استمر الممثلون في التمسك بأجورهم المرتفعة، مما قد يؤدي إلى موجة إلغاء واسعة للأعمال الدرامية التي لا تحقق التوازن المطلوب بين التكلفة والربح.

​يبقى السؤال الآن في ملعب النجوم، هل سيقبلون بالتنازل عن جزء من ثرواتهم الأسبوعية لإنقاذ الصناعة، أم سنشهد نهاية مبكرة لبعض أضخم المشاريع الدرامية لهذا العام؟