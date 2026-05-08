تحديث: تركي آل الشيخ يكشف الصور الأولى لتوبا بويوكستون من كواليس “الأمير” مع أحمد عز

​أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، حماس الجمهور العربي والتركي بعد كشفه عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل “الأمير”، والذي يجمع لأول مرة في بطولة مشتركة الممثل المصري أحمد عز والممثلة التركية توبا بويوكستون.

​ونشر آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات حصرية من موقع التصوير، معلقاً عليها: “مسلسل الأمير للنجم أحمد عز”.

​من جهتها، خطفت توبا بويوكستون الأنظار في أول ظهور لها من كواليس العمل، حيث ظهرت بـ “لوك” كلاسيكي ساحر يعود لحقبة زمنية قديمة. واعتمدت توبا في إطلالتها على ​زي رسمي أنيق، حيث ارتدت بدلة نسائية كلاسيكية باللون “الأوف وايت” مع قفازات بيضاء، مما أضفى طابعاً من الرقيّ والجدية على شخصيتها.

​كما أطلت بقبعة دائرية كلاسيكية تناسب الأجواء الصحراوية التي ظهرت في الخلفية، معتمدة تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة ولون أحمر غجري.

وظهرت توبا بابتسامة طبيعية في إحدى الصور وهي تجلس في موقع التصوير، مما يعكس الأجواء الإيجابية والتركيز العالي خلف الكاميرات.

وكانت توبا بويوكستون، قد أعلنت قبل أيام عن تواجدها الرسمي في العاصمة المصرية القاهرة، لبدء تصوير مشاهدها في المسلسل البوليسي الضخم “الأمير”.

وشاركت توبا متابعيها عبر “ستوري” إنستغرام إطلالة ليلية لمدينة القاهرة من شرفة غرفتها، معلقة باللغة التركية بأسلوب طريف على حيوية المدينة التي لا تهدأ وزحامها: “أحاديثهم لا تنتهي أبداً.. ما شاء الله”، في إشارة إلى صخب الحياة في شوارع مصر.

​​ويُعد مسلسل “الأمير” واحداً من أضخم المشاريع الدرامية العربية، حيث يجمع لأول مرة النجم المصري أحمد عز مع توبا بويوكستون ومريم أوزرلي ونخبة من النجوم العالميين مثل بيدرو ألونسو وبول أندرسون. العمل يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه وإنتاج “استوديوهات صلة”، ومن المقرر عرضه حصرياً عبر منصة “شاهد” في عام ٢٠٢٧.

العمل مستوحى من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو من تأليف صلاح الجهني، يتولى الإخراج العالمي ستيفن هوبكنز، بمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن الصعبة والمعقدة.

​يتوزّع العمل بين استوديوهات “الحصن Big Time” المتطورة في الرياض، وعدة مواقع تصوير خارجية في القاهرة.

​تدور في إطار من التشويق السياسي حول ضابط مصري يخترق شبكات دولية عبر انتحال هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ليجد نفسه في سباق مع الزمن لمنع ذلك.

​وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر سابقاً لقطات من انطلاق التصوير، ظهر فيها الممثل أحمد عز وسط أجواء حماسية، معلقاً بعبارة “الله يوفقهم”، ما يعكس حجم التطلعات لهذا العمل الذي يهدف لتقديم محتوى عربي بمعايير سينمائية عالمية.