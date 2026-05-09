بعد سنوات من مسلسل “على مر الزمان”.. مفاجأة تعيد شريكة أراس بولوت إينملي إلى جانبه

دبي - فريق التحرير: أصبحت الممثلة نيلبري شاهينكايا الشريكة الفنية الجديدة للنجم التركي أراس بولوت إينملي في مسلسل “الطريق إلى المنزل”، الذي يجمعه مجدداً بالمخرج أونور صايلاك.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات تصوير المسلسل خلال شهر يونيو، وهو من إنتاج شركة Ay Yapım، وسيُعرض عبر منصة نتفليكس.

المسلسل من تأليف سيفغي يلماز وإخراج أونور صايلاك، ويجسّد فيه أراس بولوت إينملي شخصية “كمال”، وهو أب لطفلَين.

وستنضم نيلبري شاهينكايا إلى العمل لتؤدي دور “شبنم”، زوجة كمال، لتظهر أمام الجمهور في شخصية محورية ضمن أحداث المسلسل.

يُذكر أن أراس بولوت إينملي ونيلبري شاهينكايا سبق أن تعاونا معاً في مسلسل “على مر الزمان” الذي عُرض على قناة “كانال دي” بين عامَي ٢٠١٠ و ٢٠١٣.

تدور أحداث مسلسل “الطريق إلى المنزل” حول قصة غامضة ومؤثرة تبدأ بعد وقوع حادث سير خلال رحلة يقوم بها كمال وعائلته، حيث تتوالى بعدها الحكايات الصادمة والغامضة للناجين من الحادث، في أجواء تُشبه إلى حد كبير أجواء المسلسل العالمي الشهير “لوست”.