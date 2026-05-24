إركان بيتيكايا في مهمة استثنائية ويروي ١٥ قصّة هزّت تركيا…اليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) لإطلاق عمل وثائقي درامي ضخم بعنوان “ليلة المئوية”، يُعرض بالتزامن مع ذكرى ١٥ يوليو التي تُحييها تركيا سنوياً تحت اسم “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، في مشروع يُتوقع أن يكون من أبرز الإنتاجات التاريخية لهذا العام.

ويأتي العمل من إنتاج شركة “ميراي يابيم”، بينما يتولى إخراجه كل من جيهان ساغلام وأحمد توكلو، في تجربة درامية توثيقية تمزج بين السرد الدرامي والوقائع الحقيقية.

ويتكوّن المشروع من ١٥ حلقة، حيث تقدّم كل حلقة قصة مستقلة تسلط الضوء على أحداث مختلفة من تلك الليلة، ما يمنح العمل طابعاً متنوعاً يجمع بين التوثيق والتشويق.

وشهد العمل انضمام النجم التركي إركان بيتيكايا إلى البطولة، حيث بدأ تصوير مشاهده لتجسيد شخصية قائد القوات البرية الأسبق صالح زكي تشولاك، على أن يظهر في ثلاث حلقات رئيسية ضمن الأحداث.

ويتميّز العمل بدرجة عالية من الواقعية، إذ انطلقت عمليات التصوير بين أنقرة وإسطنبول، مع اعتماد مواقع حقيقية شهدت مجريات تلك الأحداث التاريخية، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة بصرية أقرب إلى الواقع وأكثر تأثيراً.

ويُتوقع أن يشكّل “ليلة المئوية” أحد أبرز الأعمال الوثائقية الدرامية التي توثّق أحداث ١٥ يوليو، عبر مزيج يجمع بين الدقة التاريخية والإثارة الفنية في سرد واحد متكامل.