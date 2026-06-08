“سيّء للغاية”… عرض سيلين ديون يثير صدمة الجمهور على مسرح جوائز توني ويتعرٌض السخرية

دبي - فريق التحرير: تعرّض العرض الموسيقي الكوميدي “تيتانيك” المستوحى من حياة المغنية الكندية سيلين ديون، إلى موجة انتقادات حادة خلال حفل جوائز توني، بعدما أثار أداء قدّم خلال الحفل ردود فعل غاضبة وساخرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاكي العرض قصة فيلم “تيتانيك” الشهير للمخرج جيمس كاميرون الصادر عام ١٩٩٧، ولكن من منظور ساخر يقدّم شخصية سيلين ديون التي أدّت أغنية نهاية الفيلم الشهيرة “My Heart Will Go On”.

وتجسّد شخصية ديون في العرض الممثلة مارلا مينديلي، وهي أيضًا مشاركة في كتابة العمل، وقد قادت مجموعة من الأغاني خلال فقرة عُرضت على مسرح “راديو سيتي ميوزيك هول”، بمشاركة عدد من أعضاء الطاقم، من بينهم فرانكي غراندي شقيق أريانا غراندي، والممثل جيم بارسونز الذي ظهر بزي نسائي، حيث قدّموا معًا أغنية “I’m Alive”، فيما أدت مينديلي أداءً منفردًا لأغنية “My Heart Will Go On”.

إلا أن العرض قوبل بانتقادات واسعة عبر منصة “إكس”، حيث وصفه عدد من المشاهدين بأنه “سيئ للغاية” و”خارج النغمة”، مع تعليقات اعتبرت أن الأداء بدا “غير متقن” و”صادمًا”، فيما تساءل البعض عمّا إذا كان الأداء المتعثر جزءًا مقصودًا من الطابع الساخر للعمل.

وذهب بعض المستخدمين إلى حد القول إن العرض “الأكثر سوءًا”، بينما عبّر آخرون عن صدمتهم من مستوى الغناء، في حين رأى أحد المتابعين أن التجربة المسرحية نفسها لا تستحق المشاهدة، واصفًا إياها بأنها “أسوأ مما توقع”.

ورغم الجدل الكبير الذي رافق عرض “تيتانيك”، فإن العمل لم ينجح في تحقيق أي فوز ضمن جوائز توني، على الرغم من ترشحه في عدد من الفئات البارزة، من بينها أفضل مسرحية موسيقية وأفضل ممثلة في دور رئيسي، حيث خرج خالي الوفاض من الحفل، في ليلة شهدت منافسة قوية وانتصارات لعدد من العروض الأخرى مثل “Schmigadoon!” و“Ragtime” و“Death of a Salesman”.

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