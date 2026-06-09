بالصور: في كواليس “الأمير” بالقاهرة.. حلم أوزغي أوزاجار يتحقق بفضل مشروع تركي آل الشيخ

دبي - فريق التحرير: تواصل الممثلة التركية أوزغي أوزاجار تصوير مشاهدها في مسلسل “الأمير” في القاهرة، معربةً عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل الضخم إلى جانب الممثل المصري أحمد عز، وبالتعاون مع الممثل الإسباني بيدرو ألونسو.

وشاركت أوزاجار متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور من كواليس التصوير جمعتها ببيدرو ألونسو، وأرفقتها بتعليق عبّرت فيه عن حماسها لهذه التجربة الفنية، قائلة: “أنا حالياً في القاهرة في موقع تصوير مسلسل الأمير. إلى جانب حماسي للعمل مع المخرج ستيفن هوبكنز، فإن مشاركة الشاشة مع بيدرو ألونسو، الممثل الذي لطالما أعجبت بفنه ورؤيته للعالم، هو حلم تحقق. بالنسبة للممثل، أعظم مكافأة هي أن يبدع إلى جانب أشخاص يلهمونه. كل لحظة من هذه التجربة لا تُقدّر بثمن”.

ويُعد مسلسل “الأمير” من أضخم المشاريع الدرامية العربية المنتظرة، ويضم هلى صعيد البطولة أيضًا النجمتَين التركيتَين توبا بويوكستون ومريم أوزرلي، إلى جانب نخبة من النجوم العالميين، من بينهم بيدرو ألونسو وبول أندرسون.

العمل مدعوم من الهيئة العامة للترفيه، ومن إنتاج استوديوهات صلة، على أن يُعرض حصرياً عبر شاهد خلال عام ٢٠٢٧.

وينطلق المسلسل من فكرة تركي آل الشيخ، وسيناريو الكاتب صلاح الجهني، فيما يتولى الإخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، بمشاركة فريق إنتاج دولي متخصص في تنفيذ مشاهد الأكشن. ويجري التصوير بين استوديوهات الحصن Big Time في الرياض وعدد من المواقع الخارجية في القاهرة.

وتدور أحداث “الأمير” في إطار من التشويق السياسي، حول ضابط مصري يتسلل إلى شبكات دولية عبر انتحال هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ليجد نفسه في سباق مع الزمن لمنع كارثة كبرى.