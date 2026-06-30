“مايكل” يحطم الأرقام القياسية ويتصدّر قائمة أفلام السيرة الذاتية… فمن حلّ في المركز الثاني؟

دبي - فريق التحرير: حقق فيلم الدراما والسيرة الذاتية “Michael”، الذي يروي قصة حياة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في شباك التذاكر العالمي، ليصبح الفيلم السيرة الذاتية الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما، متفوقاً على فيلم المخرج كريستوفر نولان الحائز على جائزة الأوسكار “Oppenheimer”.

​ووفقاً لما نقلته مجلة “Variety” العالمية، فقد بلغت عائدات الفيلم الذي أخرجه أنطوان فوكوا ٩٧٧ مليون دولار عالمياً، ليتجاوز بذلك “Oppenheimer” الذي أنهى مسيرته في دور العرض بإجمالي ٩٧٥.٨ مليون دولار، مقارنة الإيرادات بين العملين). وبهذا الإنجاز، يتصدر “Michael” أيضاً قائمة الأفلام الموسيقية الموسومة بالسيرة الذاتية تاريخياً، متخطياً فيلم “Bohemian Rhapsody”.

​ الفيلم من بطولة “جعفر جاكسون” (ابن شقيق مايكل جاكسون) الذي يجسد الدور الرئيسي، وكتب السيناريو له “جون لوجان”. ويتناول العمل رحلة الصعود الأسطورية للمغني الراحل منذ أيام فرقة “Jackson ٥” وحتى وصوله إلى النجومية العالمية المفرطة.

​انطلقت عروض الفيلم في الرابع والعشرين من أبريل، وسجل افتتاحية قياسية في أمريكا الشمالية بلغت ٩٧ مليون دولار، وهي أضخم عطلة نهاية أسبوع افتتاحية لفيلم سيرة ذاتية على الإطلاق.

​مع استمرار تدفق الجماهير حول العالم ووصول الإيرادات الحالية إلى ٩٧٧ مليون دولار، بات فيلم “Michael” على بعد خطوات قليلة من كسر حاجز المليار دولار كإجمالي إيرادات عالمية.