بالصور- بعد شائعة “الكِرش”، جان يامان للمتنمرين : فتّشوا جسدي إن استطعتم

دبي - فريق التحرير: شنّ الممثل التركي الشهير جان يامان هجوماً حاداً على الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام التركية حول زيادة وزنه وظهور “كرش” لديه، حيث ردّ بنشر صورة أمام المرآة أبرزت جسده الرياضي وعضلات بطنه، نافياً هذه الادعاءات ومؤكداً أنه يتمتع باحترافية عالية ولن يهمل لياقته البدنية أبداً.

وفي التفاصيل، يستعد جان يامان للمشاركة في فعاليات تُقام في الولايات المتحدة الأميركية يوم ٧ يوليو/تموز، بمناسبة عرض مسلسله المرتقب “التركي” على قناة “تيليموندو” العالمية. ومع اقتراب هذا الحدث، فاجأ يامان متابعيه بردّ حاسم على من وصفهم بـ”مروّجي الشائعات”، الذين تداولوا أخباراً تزعم تراجع لياقته البدنية.

وجاء ردّ يامان عبر منصات التواصل الاجتماعي مرفقاً بصورة له عاري الصدر، ظهر فيها بكامل لياقته البدنية، وعلّق قائلاً: “الآن خرج بعض الأشخاص الذين تسللوا إلى الصحافة التركية المحترمة ليزعموا أنني أصبحت سميناً وأن وزني الزائد يلفت الأنظار… تفضلوا وافحصوا كل جزء من جسدي بدقة! لا تقلقوا، وزني ١٠٥ كيلوغرامات، لكن جسدي كله عضلات. عندما أرتدي البدلات الرسمية أبدو ضخماً فقط، ولم يظهر لي كرش على الإطلاق. لن أهمل نفسي حتى الموت”.

وشدد النجم التركي على احترافيته والتزامه بمتطلبات أدواره، مضيفاً: “بدأوا يقولون إن لون بشرتي تغيّر، وإن لديّ كرشاً، وإن مسيرتي انتهت وما إلى ذلك. أنا لا أشبه أحداً، بل أنا محترف للغاية. أستطيع اكتساب الوزن أو خسارته وفقاً لما تتطلبه ظروف العمل. لا أفكر أبداً في إهمال نفسي. أنصحكم بأن تهتموا بأنفسكم وألا تهملوا ممارسة الرياضة، ولا تنتظروا مني أن أترك الرياضة أو أنهار وأتحطم”.

واختتم يامان حديثه بالإشارة إلى أنه بات محصناً ضد هذه الهجمات الإعلامية، قائلاً: “لن تتمكنوا من إحباطي بهذه الأخبار، لقد كوّنا مناعة ضدها على مر السنين. ركزوا على النجاحات والأمور الجميلة. توقفوا عن محاولة الهجوم عليّ وتدميري وتشويه كاريزمتي أو إظهاري وكأنني أفتعل الفضائح، فهذه الأساليب أصبحت قديمة. ابحثوا لأنفسكم عن ضحايا جدد، رغم أنكم تفعلون ذلك مع كل شخص يعارضكم على أي حال. يا للأسف!”.

وأضاف مستبقاً أي تأويلات: “أعلم أنكم الآن، وبسبب كتابتي لهذه الكلمات الحادة، ستنشرون أخباراً تزعم أنني لا أحب أبناء شعبي أو أنني معادٍ لهم، والناس سيصدقون ذلك للأسف. كلامي هذا موجّه إلى فئة معينة فقط، وليس للجميع”.