عملية أمنية جديدة تستهدف مشاهير في تركيا… أسماء معروفة على قائمة التوقيف بسبب المخدرات

دبي - فريق التحرير: أطلقت نيابة باكيركوي العامة في تركيا، صباح اليوم، عملية أمنية جديدة ضمن تحقيقات تتعلق بالمخدرات، استهدفت عددًا من المشاهير والشخصيات المعروفة.

وأسفرت العملية عن صدور قرارات توقيف بحق خمسة وعشرين شخصًا، من بينهم أسماء بارزة في الوسط الفني والإعلامي ورجال الأعمال، أبرزهم الفنانة سيلا غينتش أوغلو، والمنتج الشهير فاتح أكصوي، والمغني إلياس يالتشينطاش، إلى جانب رجل الأعمال فولكان بويوكهانلي، وأتش إنجه، والصحفية إيليم إيبك شفق وزوجها غوكهان شفق.

وضمت قائمة المطلوبين أيضًا:

١- إلياس يالتشينطاش.

٢- محمد فاتح أكصوي.

٣- أتش إنجه.

٤- أونر فاروق إيشيك.

٥- شفيق عمر دولمان.

٦- أيبوكه ألبيره.

٧- عائشة نور بالجي.

٨- إيرام هازندار.

٩- أورهان يلدريم.

١٠- بوراك تشيليك.

١١- فولكان بويوكهانلي.

١٢- بوشرا تاتار.

١٣- جنك تشوتلي.

١٤- فيزا جيهان.

١٥- أسوده مرجان.

١٦- سيلا غينتش أوغلو.

١٧- إيليم إيبك شفق.

١٨- غوكهان شفق.

١٩- أوميت أصلان.

٢٠- بوغرا بالكايا.

٢١- أكين ألتان.

٢٢- أوغوز ألب غولر.

٢٣- كوبرا ألتاي.

٢٤- هلال زينب هدبه.

٢٥- ميليس سلجوق أوغلو.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو الإجراءات التي ستتخذ بحق الأسماء الواردة في القائمة، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف النيابة العامة.