بالصور: “أعظم هدية في حياتنا”… ليندسي لوهان وزوجها العربيّ يحتفلان بلحظة استثنائية

دبي - فريق التحرير: شاركت الممثلة ليندسي لوهان لقطة عائلية دافئة عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام”، احتفالًا بعيد ميلاد ابنها لؤي الثالث، معبرةً عن مشاعر الأمومة الجياشة وامتنانها لوجوده في حياتها.

وظهرت لوهان في الصورة برفقة زوجها وابنهما في أجواء عائلية مليئة بالحب والدفء، حيث ارتدى لؤي قميصًا يحمل شعار فيلم الرسوم المتحركة الشهير “Toy Story”، وسط احتفال بسيط وحميم.

وأرفقت لوهان الصورة برسالة مؤثرة جاء فيها: “عيد ميلاد ثالث سعيد لأعظم هدية في حياتنا، لؤي الجميل. لقد جعلت عالمنا أكثر إشراقًا منذ اللحظة التي جئت فيها إلى حياتنا، وكل يوم يمر يمتلئ بمزيد من الحب والضحك والامتنان، بما يفوق كل ما كنا نتخيله.”

وأضافت معبرةً عن فخرها هي وزوجها بابنهما: “مشاهدتك تكبر وتصبح هذا الصبي اللطيف والفضولي والمفعم بالبهجة هي أعظم نعمة في حياتنا. نحن فخوران جدًا بأن نكون والديك. نتمنى أن تبقى دائمًا وفيًا لقلبك الجميل، وأن تحلم أحلامًا كبيرة، وتكون شجاعًا ولطيفًا، وألا تفقد أبدًا روح الدهشة التي تميزك.”

واختتمت رسالتها بتمنياتها له بعام جديد مليء بالمغامرات والسعادة والحب، قائلة: “ستظل دائمًا أعظم نعمة في حياتنا، وقلب عائلتنا النابض. نحبك أكثر مما تستطيع الكلمات التعبير عنه. عيد ميلاد سعيد يا ولدنا الجميل.”

وحظي المنشور بتفاعل واسع من متابعي ليندسي لوهان، الذين انهالت تعليقاتهم المليئة بالتهاني والتمنيات للطفل لؤي بعمر مديد وحياة مليئة بالسعادة، متمنين للعائلة دوام المحبة والاستقرار.

نذكر أنّ ليندسي لوهان، كانت قد وضعت لؤي وهو طفلها الأوّل من زوجها رجل الأعمال الكويتي بدر شمّاس في دبي في العام ٢٠٢٣.

نشير أن ليندسي لوهان قد عاشت قصّة حبّ مع بدر شمّاس لأكثر من عامَين قبل الزّواج والأخير هو من والد كويتيّ وأم لبنانيّة ويعمل بين الكويت والامارات والولايات المتّحدة.