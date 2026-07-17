بالصور: شعر طويل وهيبة سلطان… أكين أكينوزو يفاجئ الجميع بتغيّره من أجل “الحب والعرش”

دبي - فريق التحرير: يستعد الممثل التركي أكين أكينوزو لخوض تجربة درامية تاريخية جديدة من خلال مسلسل “الحب والعرش”، الذي سيُعرض عبر شاشة atv ويحمل توقيع شركة Bozdağ Film.

وخضع أكينوزو لتغيير جذري في إطلالته من أجل تجسيد شخصية أحد أبرز حكام الدولة السلجوقية الأناضولية، السلطان علاء الدين كيقباد، حيث أطال شعره استعدادًا للدور، في خطوة تهدف إلى عكس ملامح الحقبة التاريخية وشخصية الحاكم التي يقدمها في العمل.

ويحمل المسلسل توقيع المنتج محمد بوزداغ، فيما يتولى إخراجه كل من يامور تايلان، دورول تايلان، جيم تولواي، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الأعمال التاريخية المقبلة، نظرًا إلى ضخامة إنتاجه وقوة قصته وطاقمه الفني.

وبحسب المعلومات المتداولة، بدأ أكينوزو التحضير لشخصية السلطان علاء الدين كيقباد منذ فترة طويلة، فيما صُممت إطلالته الجديدة بعناية لتجسيد روح العصر وهيبة الشخصية القيادية.

ويروي مسلسل “الحب والعرش” قصة حب حقيقية تركت أثرًا في مصير منطقة بأكملها، ضمن إطار يجمع بين صراعات السلطة، ومؤامرات القصر، والصراعات داخل الأسرة الحاكمة.