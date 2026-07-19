تحرّك مفاجئ من عبد الفتاح الجريني… وهذا ما يُحضّره بعيدًا عن الأضواء

دبي - فريق التحرير: يواصل الفنان عبد الفتاح الجريني وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، الذي يضم خمس أغنيات، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر مختلف المنصات الموسيقية، في عمل يسعى من خلاله إلى تقديم تجربة فنية متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

ويعتمد الألبوم على تنوع كبير في الأفكار والألوان الموسيقية، إذ يجمع بين الأغنيات الرومانسية والإيقاعية والطابع العصري، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور.

ويتعاون الجريني في الألبوم مع الشاعر مصطفى حسن، الذي يتولى كتابة كلمات الأغنيات، فيما يضع الدكتور مصطفى العسال جميع الألحان، بينما يشارك في التوزيع الموسيقي كل من عمرو الخضري، وإيهاب كولوبيكس، والثنائي إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ليقدم كل منهم بصمته الخاصة في العمل.

وأكد تامر عبد المنعم، مدير أعمال عبد الفتاح الجريني، أن التحضير للألبوم استغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، مشيرًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل غنائي متنوع يحمل العديد من المفاجآت، ويضم أغنيات تناسب مختلف الأذواق، على أن يُكشف قريبًا عن تفاصيل طرحه ومواعيد إصدار أغنياته.