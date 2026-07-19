نتفليكس تقتحم عالم بن أفليك بصفقة خيالية… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: كشفت وثائق تنظيمية صادرة عن منصة البث الرقمي العالمية “نتفليكس” عن إتمامها صفقة استحواذ ضخمة بقيمة ٥٨٧ مليون دولار أميركي، دُفعت بالكامل نقدًا، لشراء شركة “إنتربوزيتيف” الناشئة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أسسها النجم والمخرج الهوليوودي الشهير بن أفليك.

ووفقًا للبيانات الرسمية الواردة في الإفصاح المالي للمنصة، يأتي هذا الاستحواذ في إطار سعي نتفليكس المستمر إلى تطوير بنيتها التكنولوجية وتعزيز قدراتها الإنتاجية عبر الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وكانت نتفليكس قد أعلنت سابقًا أن النماذج البرمجية والميزات المبتكرة التي طورتها شركة “إنتربوزيتيف” ستُدمج بشكل مباشر مع الأدوات والحلول التي تقدمها المنصة لشركائها الخارجيين، إضافة إلى دعم وتطوير وحدتها التقنية الداخلية المعروفة باسم “آيلاين”، والمتخصصة في المؤثرات البصرية والإنتاج الافتراضي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل التوجه المتزايد لعمالقة صناعة الترفيه الرقمي نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وتعزيز المنافسة في سوق البث العالمي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي إضافي من بن أفليك أو ممثلي شركة “إنتربوزيتيف” بشأن التفاصيل المستقبلية لإدارة الشركة أو طبيعة الأدوار التي سيضطلع بها الفريق المؤسس بعد انضمامها إلى نتفليكس.