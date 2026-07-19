لقاء غسان وريما الرحباني يتحوّل إلى لحظة وفاء مؤثرة

دبي - فريق التحرير: في لقطة عفوية مليئة بالحنين، شارك الفنان اللبناني غسان الرحباني متابعيه عبر حسابه على “إنستغرام” صورة جمعته بابنة عمه ريما الرحباني، خلال تواجدهما في أحد المطاعم في لبنان.

وشكّلت الصورة مناسبة لاستحضار ذكريات العائلة الرحبانية وإرثها الفني العريق، إذ أرفقها غسان بكلمات مؤثرة عبّر فيها عن اشتياقه لأفراد عائلته الراحلين، فكتب: “كأس الذين لم يتركونا… زياد، هلي، ليال، وكأس أبي وعمّي، من المكان الذي أشتاق إليهم فيه… عند الحلبي.”

ولاقت هذه الكلمات تفاعلًا واسعًا من الجمهور، لما حملته من مشاعر الوفاء والحنين إلى أفراد العائلة الرحبانية الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن اللبناني والعربي، وفي مقدمتهم الراحلان عاصي ومنصور الرحباني والراحل زياد الرحباني، إلى جانب هلي الرحباني وليال الرحباني.