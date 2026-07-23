بالفيديو: في أجواء رومانسية… روعة السعدي وحسن خليل يحتفلان بخطوبتهما وعباس النوري يخطف الأنظار

دبي - فريق التحرير: في مفاجأة سارة لجمهورهما، وضع الثنائي السوري روعة السعدي وحسن خليل حدًا لسنوات طويلة من الشائعات والتكهنات، بإعلانهما ارتباطهما رسميًا وسط أجواء عائلية احتفالية. (http://www.instagram.com/p/DbIFl7XI0Lw/)

ووثّق العروسان هذه المناسبة بنشر مجموعة من الصور العفوية عبر حسابيهما على منصة “إنستغرام”، واكتفيا بتعليق مقتضب تضمّن تاريخ الخطوبة مرفقًا بإيموجي خاتم.

وكان من أبرز اللقطات التي لاقت تفاعلًا واسعًا، مشاركة الممثل عباس النوري العروسين فرحتهما؛ إذ أظهرت مقاطع الفيديو النوري وهو يرقص بعفوية إلى جانب العريس حسن خليل والعروس روعة السعدي، وسط أجواء مليئة بالفرح، وهو يصفق ويشارك الحضور الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

يُذكر أن الحفل أُقيم في مطعم مرتفع يُطل على العاصمة السورية دمشق، واقتصر حضوره على عائلتي العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وظهرت روعة السعدي بإطلالة أنثوية حالمة، مرتديةً فستانًا ورديًا ناعمًا مزينًا بتطريزات براقة، فيما تألق حسن خليل ببدلة أنيقة باللون البيج الفاتح، ليعلنا رسميًا بداية فصل جديد من علاقتهما بعد سنوات من الشائعات والتكهنات.

ويُذكر أن العروسين ينتميان إلى المشهد الفني السوري؛ إذ تُعد روعة السعدي من الأسماء البارزة التي نشأت في عائلة فنية، فهي ابنة الكاتب الراحل هاني السعدي، وشقيقة الممثلة ربى السعدي. وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال مسلسل “أبو البنات”، قبل أن تحقق حضورًا لافتًا في أعمال ناجحة، أبرزها “الفصول الأربعة” و”أشواك ناعمة”، وصولًا إلى مشاركاتها الحديثة في مسلسلات، منها “السبع” و”صراع التلال” و”يا أنا يا هي”.

أما حسن خليل، فيواصل ترسيخ اسمه كأحد الوجوه الشابة البارزة في الدراما السورية، بعدما شارك في عدد من الأعمال التي أثبت من خلالها تنوع أدائه وحضوره على الشاشة، وكان آخرها مسلسل “المحافظة١٥”، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب الممثلة كارين رزق الله والممثل يورغو شلهوب.

والجدير بالذكر أن روعة السعدي وحسن خليل إجتمعا بعمل بعنوان “صراع التلال”.