ميغان ماركل تنشر صورًا نادرة من زيارة هاري وطفليهما إلى مثوى جدتهما الاميرة ديانا

دبي - فريق التحرير: شاركت ميغان ماركل متابعيها مجموعة نادرة من الصور العائلية، كشفت من خلالها عن جانب من زيارتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة برفقة زوجها الأمير هاري وطفلَيهما الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، والتي تضمنت محطة مؤثرة في منزل الأميرة الراحلة ديانا.

ونشرت دوقة ساسكس الصور عبر حسابها على “إنستغرام” تحت عنوان “العطلة الصيفية”، ومن بينها صورة التُقطت من الخلف للأمير هاري برفقة آرتشي وليليبت وهم يسيرون في ممر تحيط به الأشجار داخل ضيعة ألثورب، منزل طفولة الأميرة ديانا والمقر التاريخي لعائلة سبنسر.

وظهر كل من هاري وآرتشي وهما يحملان باقتَين كبيرتَين من الزهور، ما أثار تكهنات بأن العائلة زارت قبر الأميرة ديانا، الذي يقع في جزيرة صغيرة وسط بحيرة داخل الضيعة، وهو مكان غير مفتوح أمام الزوار.

وخلال الزيارة، أقامت العائلة في ضيعة ألثورب الممتدة على مساحة ثلاثة عشر ألف فدان بدعوة من تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا، ما أتاح لآرتشي وليليبت فرصة التعرف إلى المكان الذي شهد طفولة جدتهما الراحلة، والتي توفيت في حادث سير بباريس عام ١٩٩٧.

كما رجّحت تقارير أن الأمير هاري وميغان التقيا بعدد من أفراد عائلة سبنسر خلال الزيارة، في وقت سبق أن أكد فيه تشارلز سبنسر أن خصوصية موقع قبر ديانا تمنح ولدَيها، الأميرين وليام وهاري، فرصة زيارة والدتهما بعيدًا عن أعين الجمهور.

يُذكر أن الأمير هاري سبق أن اصطحب ميغان إلى ألثورب للمرة الأولى عام ٢٠٢٢، تزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدته، وكتب في مذكراته “Spare” أنه أراد أن يُعرّف زوجته إلى المكان الذي ترقد فيه والدته، واصفًا تلك اللحظة بأنها كانت مؤثرة وصعبة في الوقت نفسه.

وجاءت هذه الزيارة خلال وجود الأمير هاري في بريطانيا للمشاركة في عدد من الفعاليات الخيرية، فيما انضمت ميغان وطفلاهما إلى جزء من الرحلة، التي شهدت أيضًا لقاءً عائليًا مع الملك تشارلز والملكة كاميلا، بعد انقطاع دام منذ عام ٢٠٢٢.