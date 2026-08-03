من إطلالة كيم كردشيان الشهيرة إلى لحظة تاريخية… “ميت غالا ٢٠٢٧” يكرّم صاحب البصمة الاستثنائية

دبي - فريق التحرير: أعلن معهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون رسمياً أن حفل “ميت غالا ٢٠٢٧” سيُقام تكريماً للمصمم جون غاليانو، مستلهماً موضوعه من المعرض الربيعي المرتقب الذي يحمل عنوان “جون غاليانو: آفاق”، والذي يستعرض مسيرته الحافلة وإسهاماته الاستثنائية في عالم الموضة على مدار عقود.

ويمثل هذا التكريم محطة تاريخية في مسيرة غاليانو، إذ يُعد ثالث مصمم لا يزال على قيد الحياة يخصص له معهد الأزياء معرضاً فردياً، بعد إيف سان لوران عام ١٩٨٣، وري كاواكوبو، مؤسسة دار كوم دي غارسون، عام ٢٠١٧.

وبالتزامن مع الإعلان عن المعرض، أعربت آنا وينتور، عن حماسها لهذا الحدث، قائلة: “لا يوجد أحد يستحق معرضاً بهذا الحجم أكثر من جون غاليانو. إن نتاجه الإبداعي، سواء في ديور أو جيفنشي أو ميزون مارجيلا أو علامته الخاصة، يمزج بين الثقافة العميقة والابتكار، وبين الظلام والنور، والماضي والحاضر والمستقبل، في رؤية إبداعية استثنائية.”

وأكدت “وينتور” أن المعرض لن يتجاهل الجوانب المعقدة في حياة المصمم أو المحطات الصعبة التي شكّلت مسيرته، مشيرة إلى أنه سيتناول رحلته المهنية كاملة بكل ما حملته من نجاحات وتحديات.

من جانبه، أوضح أندرو بولتون، القيّم الرئيسي لمعهد الأزياء، أن المعرض يستكشف عملية الإبداع لدى غاليانو وتأثيره العميق في عالم الموضة، مشيراً إلى أن كل مجموعة يقدمها تبدأ دائماً كرحلة تجمع بين عناصر متباعدة في الأزمنة والأماكن ووسائط التعبير.

وأضاف بولتون أن معرض “آفاق” يتعامل مع الموضة بوصفها شكلاً من أشكال “رسم الخرائط”، إذ يركز على التقاطعات والتحولات والتوترات الثقافية، بدلاً من الحدود الجغرافية، مسلطاً الضوء على رحلة غاليانو الشخصية والمهنية، وكيف أسهمت أعماله في إعادة تشكيل مشهد الموضة العالمي، إلى جانب تأثير التحولات الثقافية في نظرة الجمهور إلى إبداعاته.

يُذكر أن إبداع جون غاليانو لطالما كان حاضراً بقوة على سجادة “ميت غالا”، حيث عُرف برؤيته المسرحية وقدرته على تحويل الأزياء إلى أعمال فنية تحمل قصصاً وهوية خاصة. ومن أبرز المحطات التي تركت بصمتها، إطلالة كيم كارداشيان عام ٢٠٢٤، عندما ارتدت تصميماً خاصاً من دار “ميزون مارجيلا” بتوقيع غاليانو، مستلهماً من معرض “الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة”، في واحدة من أكثر إطلالات الحفل حديثاً وتأثيراً.

ويأتي هذا التكريم بينما لا يزال غاليانو يواصل مسيرته الإبداعية، في حين سبق لمتحف المتروبوليتان أن خصّص معارض تكريمية لعدد من أبرز مصممي الأزياء الراحلين، من بينهم كارل لاغرفيلد وألكسندر ماكوين.