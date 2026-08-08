فرقة الجاهلية للفنون الشعبية تعود إلى الساحة الفنية بعد غياب ٢٢ عامًا عبر مهرجان صيف الجاهلية ٢٠٢٦

دبي - فريق التحرير: بالتزامن مع مرور ثلاثة عقود على تأسيسها، أعلنت فرقة الجاهلية للفنون الشعبية رسميًا عودتها إلى الساحة الثقافية والفنية في لبنان، بعد توقف قسري فرضته الظروف منذ عام ٢٠٠٤.

وتستعد الفرقة لتسجيل عودة استثنائية من خلال”مهرجان صيف الجاهلية ٢٠٢٦”، الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام من ٢٧ إلى ٢٩ آب ٢٠٢٦ في بلدة الجاهلية – الشوف.

تأسست فرقة الجاهلية للفنون الشعبية عام ١٩٩٦، وسرعان ما أصبحت من الركائز الأساسية في المشهد الفني والمسرحي في المنطقة، إذ تخصصت في إحياء الفلكلور اللبناني، وفنون الدبكة، والعروض المسرحية التراثية والإنسانية.

وقدّمت الفرقة خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال الاستعراضية والمسرحية التي تناولت قضايا وطنية وإنسانية، ونجحت في ترك بصمة واضحة في ذاكرة أبناء المنطقة.

ورغم توقف نشاطها عام ٢٠٠٤ بسبب الظروف العامة التي مرت بها المنطقة، بقيت روح الفرقة وهويتها الفنية حاضرتين في وجدان أبناء الشوف ومحبي الفنون التراثية.

وانطلاقًا من الإيمان بأهمية الحفاظ على التراث الوطني ونقله إلى الأجيال الجديدة، أُطلقت العام الماضي مبادرة لإعادة إحياء الفرقة، ترافقت مع أشهر من التدريبات والورش الفنية، أسفرت عن إعداد جيل جديد من الراقصين والمسرحيين القادرين على تقديم عروض تليق بتاريخ الفرقة وإرثها الفني.

وفي هذا السياق، أكدت الفرقة أن العودة لا تمثل مجرد استئناف للنشاط الفني، بل هي “استعادة لذاكرة حية وحكاية التزام بالتراث والمسرح امتدت لـ٣٠ عامًا”، مشيرةً إلى أن المهرجان هو ثمرة عام كامل من الجهد والشغف والعمل المتواصل.

برنامج “مهرجان صيف الجاهلية ٢٠٢٦”.

يتضمن المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تجمع بين الماضي والحاضر، أبرزها:

عرض مسرحي متكامل: تقديم رائعة الأخوين رحباني “أيام فخر الدين”.

لوحات فلكلورية وعروض دبكة: استعراضات راقصة مستوحاة من التراث اللبناني.

أمسيات فنية وموسيقية: حفلات تجمع الألحان الشرقية والأغاني التراثية، إلى جانب استضافات لنخبة من الفنانين.

تتوجه فرقة الجاهلية للفنون الشعبية بدعوة عامة إلى كافة المؤسسات الإعلامية، القنوات التلفزيونية، المحطات الإذاعية، والصحفيين لتغطية فعاليات المهرجان وتسليط الضوء على هذه العودة الثقافية.

فرص التغطية والاستضافة الإعلامية المتاحة:

مقابلات إعلامية واستضافات قبل المهرجان: فتح المجال أمام ممثلي الفرقة والمدربين لإجراء مقابلات صحفية وتلفزيونية (حوارات أستوديو أو مداخلات) للحديث عن تاريخ الفرقة، تفاصيل العودة، وبرنامج المهرجان.

تغطية التدريبات الكواليس: إمكانية حضور الوسائل الإعلامية للتدريبات النهائية في بلدة الجاهلية قبل انطلاق المهرجان.

دعوات خاصة للصحافة: توفير بطاقات دعوة ومقاعد مخصصة للإعلاميين طيلة أيام المهرجان (من 26 إلى 29 آب).

عن فرقة الجاهلية للفنون الشعبية

تأسست عام 1996 في بلدة الجاهلية (قضاء الشوف – لبنان)، وهي فرقة تعنى بالفلكلور اللبناني والمسرح الشعبي. عبر تاريخها الممتد لـ 30 عاماً، عملت الفرقة على الحفاظ على الهوية التراثية، وتمكين الشباب من خلال التدريب الفني، وتقديم أعمال مسرحية وراقصة تعكس واقع المجتمع وقضاياه.

للتواصل الإعلامي والاستعلام:

لجنة الإعلام والتواصل

فرقة الجاهلية للفنون الشعبية | مهرجان صيف الجاهلية 2026

الموقع: الجاهلية، قضاء الشوف، لبنان

هاتف / واتساب: 96171591371

البريد الإلكتروني: aljahliyehfolkarts@gmail.com

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