بعد وفاتها عن ٢٦ عامًا… عائلة صانعة المحتوى سيدني تاول تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة

دبي - فريق التحرير: خرجت عائلة صانعة المحتوى الأميركية سيدني تاول عن صمتها بعد يوم واحد من إعلان وفاتها عن عمر ٢٦ عاماً، إثر معركة استمرت نحو ثلاث سنوات مع سرطان نادر في القنوات الصفراوية يُعرف باسم سرطان القنوات الصفراوية (Cholangiocarcinoma).

وفي مقطع فيديو نشر عبر “تيك توك” في ٦ آب/أغسطس، ظهر شقيقها أوستن تاول إلى جانب والدته إليزابيث مارو، حيث عبّرا عن امتنانهما الكبير لكل من دعم “سيدني” طوال رحلة علاجها.

وقال أوستن: “مرحباً بالجميع، أردنا فقط أن نخبركم أن سيدني رحلت بسلام الليلة الماضية بعد معركة استمرت قرابة ثلاث سنوات مع سرطان القنوات الصفراوية. لقد قاتلت بكل قوتها، ونحن فخورون بها جداً. شكراً لكم جميعاً على دعمكم لنا طوال هذه السنوات.”

من جهتها، تحدثت والدتها عن الإرث الذي تركته ابنتها، والتي وثّقت رحلة علاجها من السرطان عبر حسابها على “تيك توك”، قائلة: “نحبكم ونشكركم على كل رسائل الدعم والمحبة. نقدّر ذلك كثيراً، وسيدني لن تُنسى أبداً.”

وأرفق أوستن الفيديو بتعليق مؤثر وصف فيه شقيقته بأنها “أفضل أخت على الإطلاق”، مضيفاً: “سيدني قاتلت بشجاعة، وكانت دائماً إيجابية وتنشر السعادة أينما ذهبت. شكراً لكم جميعاً.”

وكان أوستن قد كشف قبل يومين، في ٤ آب/أغسطس، أن شقيقته نُقلت إلى رعاية نهاية الحياة (Hospice)، مشيراً إلى أنها كانت محاطة بعائلتها وأصدقائها، وكتب: “شكراً لكم جميعاً على محبتكم ودعمكم.”

وقبل وفاتها بأسبوعين، تحدثت سيدني الخليج 365 عن الآثار الجانبية الصعبة التي واجهتها خلال مشاركتها في تجربة علاجية تضمنت علاج الخلايا اللمفاوية المتسللة إلى الورم (TIL Therapy).

وقالت في مقطع فيديو نشرته خلال شهر تموز/يوليو: “أشعر بغرابة عندما أسمع نفسي أتحدث، لأنني أشعر بأنني شخص مختلف بسبب كثرة مسكنات الألم والأدوية التي أتناولها. لن أكذب، كل يوم يمثل تحدياً كبيراً بسبب الألم المستمر الذي أعيشه.”

ورغم قسوة المرض، حافظت سيدني على روحها الإيجابية، وقالت: “لا يزال لدي أمل بأنني أستطيع تجاوز هذا. أتعامل مع كل يوم على حدة، وأواصل المضي قدماً. أنا فقط سعيدة لأنني ما زلت هنا.”