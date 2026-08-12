بعد “القبضاي”.. مفاجأة مدوية في مسلسل A.B.İ. تعيد برغوزار كوريل إلى كنان إميرزالي أوغلو

دبي - فريق التحرير: من المقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجاري عمليات تصوير الموسم الثاني من مسلسل “A.B.İ.” (العائلة هي الامتحان)، الذي يقوم ببطولته النجم كنان إميرزالي أوغلو، ويُعرض على قناة ATV مساء كل ثلاثاء، من إنتاج شركة OGM Pictures.

وكانت أفرا ساراتش أوغلو، التي جسدت شخصية “تشاغلا”، قد ودّعت فريق العمل قبل نهاية الموسم، بالتزامن مع إعطاء إشارات إلى أن مفهوم المسلسل سيشهد تغييرًا جذريًا في موسمه الجديد.

كما شهد العمل تغييرات على مستوى فريقه الإبداعي، إذ تم تغيير الكاتب والمخرج، حيث سيتولى ياغيز ألب أكايدين إخراج الموسم الجديد، بعدما كتب إرطان كورتولان أحداثه.

أما أكثر ما يثير فضول الجمهور بشأن الموسم الجديد من “A.B.İ.”، فهو هوية النجمة التي ستنضم إلى العمل، وتحديدًا الممثلة التي ظهرت قدماها فقط في المشهد الختامي للموسم، في إشارة إلى الشخصية النسائية الجديدة التي ستنضم إلى البطولة.

وبحسب المعلومات المتداولة من كواليس العمل، فقد عُرض الدور على النجمة برغوزار كوريل، التي تدرس العرض حاليًا، على أن تعطي ردها خلال الفترة المقبلة.

وفي حال موافقتها، ستكون عودة كوريل إلى الشاشة إلى جانب كنان إميرزالي أوغلو بمثابة لقاء مرتقب للجمهور، بعدما سبق للنجمين أن تشاركا بطولة مسلسل “القبضاي” الذي عُرض على قناة ATV، واستمر ١١٥ حلقة واختُتم قبل ١١ عامًا، ليصبح واحدًا من الأعمال الراسخة في ذاكرة الدراما التركية، كما حقق وقتها نجاحًا وجدلًا واسعًا.