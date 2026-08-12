بالصور: مبابي وإستير إكسبوسيتو يلفتان الأنظار في إيبيزا بلقطات رومانسية

دبي - فريق التحرير: أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي والممثلة الإسبانية إستير إكسبوسيتو مجددًا التكهنات حول طبيعة علاقتهما العاطفية، بعدما التُقطت لهما صور رومانسية على متن يخت قبالة سواحل إيبيزا الإسبانية، ظهرا فيها وهما يتبادلان القبل والعناق ويمسكان بأيدي بعضهما، خلال إجازة صيفية مشتركة. (http://www.instagram.com/p/Db7Z2sFiI9M/?img_index=1)

وبحسب ما أورد موقع «Just Jared»، شوهد أيضًا نجم مسلسل «Elite» سيرجيو مومو على متن اليخت برفقتهما، فيما ظهرت “إكسبوسيتو” في الصور بإطلالتين مختلفتين بملابس السباحة.

وتعود التكهنات بشأن ارتباط مبابي وإكسبوسيتو إلى آذار/مارس ٢٠٢٦، بعدما شوهدا يستقلان السيارة نفسها خلال أسبوع الموضة في باريس. وتكرر ظهورهما معًا في نيسان/أبريل، قبل أن يُرصدا في أيار/مايو على متن يخت في إيبيزا، في لقطات رومانسية عززت التكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية تجمعهما.