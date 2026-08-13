مهرجانات شننعير على موعد مع “مشوار” مميز.. برنامج متنوّع يجمع الفن والطبيعة والروح

دبي - فريق التحرير: أطلقت مهرجانات شننعير برنامج نسختها الثانية لصيف ٢٠٢٦، تحت عنوان “مشوار”، خلال حفل أُقيم في شاتو رويس، برعاية وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن، ممثلةً بمستشارها السيد موريس مطر، وبحضور عدد من الفعاليات الإعلامية والاجتماعية والفنية.

استُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه كلمة رئيسة مهرجانات شننعير السيدة ماريا بستاني أبي نصر، التي أكدت أن هذا المهرجان هو «رسالة استمرارية وحياة»، مشيرةً إلى أنه، وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهها لبنان خلال هذا العام، يأتي المهرجان كفسحة أمل، ليعزز صورة لبنان عموماً، وصورة شننعير خصوصاً، ويضعها على الخارطة السياحية في البلاد.

وقدمت أبي نصر عرضاً شاملاً لبرنامج المهرجان، الذي ينطلق في ٢٢ آب، ويُستكمل من ٢٩ آب حتى ٦ أيلول، مشددةً على تنوعه وشموله مختلف الفئات العمرية، لما يتضمنه من نشاطات رياضية وفنية وروحية.

وأشارت إلى أن شننعير تتمتع بمساحات بيئية وطبيعية جميلة، موضحةً أن الهدف من المهرجان هو تسليط الضوء على جمال البلدة من خلال إقامة النشاطات في نقاط مختلفة منها.

من جهته، ألقى السيد موريس مطر كلمة نقل فيها تحيات وزيرة السياحة، وأثنى على التنوع الثقافي والفني الذي يقدمه المهرجان، معتبراً أنه يمثل نموذجاً مصغراً عن لبنان الذي نحب، “لبنان التعددية والانفتاح، حيث يجد كل فرد مساحته الخاصة للتعبير والاستمتاع بكل المقومات التي يقدمها بلدنا”.

وبما أن المهرجان يُنظَّم بالتعاون بين رعية مار ميخائيل وبلدية شننعير، ألقى كل من كاهن الرعية الخوري غابريال مطر ورئيس البلدية السيد عصام أبي نصر كلمة، شددا فيها على أن التعاون بين الطرفين هو سر نجاح المهرجان، وأن الهدف الأساسي منه هو وضع البلدة على الخارطة السياحية في لبنان، لما يساهم به من تحريك للعجلة الاقتصادية وتنشيط الحياة السياحية فيها.

برنامج متنوع يجمع الطبيعة والفن والرياضة

وخلال الحفل، تم عرض برنامج مهرجان شننعير “مشوار” الذي يستعد هذا العام لاصطحاب الجمهور في رحلة استثنائية تجمع بين جمال الطبيعة، والنشاطات الرياضية، والمغامرة، والموسيقى، والكوميديا، والأجواء الروحية، ضمن برنامج متنوع يمتد من ٢٢ آب حتى ٦ أيلول.

ويفتتح المهرجان فعالياته في ٢٢ آب بنشاط بيئي بالتعاون مع Highlander العالمية، وهو عبارة عن مسار للمشي (Hike) يبدأ وينتهي في شننعير، بالتعاون مع البلدات المجاورة، ويقام للمرة الثالثة فقط في لبنان، في تجربة تجمع المغامرة والتحدي وسط الطبيعة.

وفي ٢٩ آب، يخصص المهرجان يوماً للأطفال من خلال فعالية Little Explorers في Notre Dame De La Route، بينما يشهد ٣٠ آب سباق Fun Run في Chateau Rweiss، في أجواء رياضية وترفيهية تجمع العائلات والأصدقاء.

وتتواصل الفعاليات في ٣١ آب مع Sunset Hike في محمية شننعير الطبيعية، حيث يعيش المشاركون تجربة مشي مميزة مع غروب الشمس وسط الطبيعة.

أما في ١ أيلول، فيلتقي الجمهور مع أمسية “مشوار أغانينا” في Chateau Rweiss، بمشاركة المايسترو إيليا العليا والشاعر نزار فرنسيس، اللذين عبّرا عن سعادتهما بهذه المشاركة خلال كلمتهما في المناسبة.

وفي ٢ أيلول، يحيي الفنان هادي ضو سهرة فنية مميزة، قبل أن يأخذ المهرجان في ٣ أيلول طابعاً روحياً وفنياً مع أمسية “لبنان لحن الرجاء” في مزار القديسة رفقا، بمشاركة جوقة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة موسيقياً، الذي أثنى بدوره على تنوع برنامج المهرجان.

ويستمر البرنامج في ٤ أيلول مع ليلة Stand Up Comedy في كنيسة مار ميخائيل، حيث تنتظر الجمهور أجواء من الضحك والكوميديا، على أن تتواصل السهرات في ٥ أيلول مع أمسية فنية وطنية يحييها “الفرسان الأربعة” في المكان نفسه.

ويُختتم مهرجان شننعير “مشوار” في ٦ أيلول بفعالية “عالبلدي” في قلب القرية، تزامناً مع عيد مار ميخائيل، شفيع البلدة، في أجواء لبنانية أصيلة تحتفي بالتراث وروح القرية والألفة.

ويتميز المهرجان أيضاً بتنظيم معرض حرفي يضم مجموعة من نخبة الحرفيين وأصحاب الـArtisanat، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب والحرف المحلية وإبرازها أمام الزوار.

وبهذا البرنامج المتنوع، يقدم «مشوار» تجربة تتجاوز فكرة المهرجان التقليدي، ليجمع في محطاته بين المغامرة والرياضة والطبيعة والموسيقى والفن والروحانيات والكوميديا، ويمنح الزوار فرصة للاستمتاع بأجواء شننعير بكل تفاصيلها.

كما عرضت لجنة المهرجان نشاطاتها الأخرى، داعيةً الراغبين إلى الاطلاع على التفاصيل والبرنامج الكامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان: www.chnaniirfestival.com⁠