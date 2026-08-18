ثروة خيالية تتجاوز ثروة الملك… الأمير وليام يدخل نادي المليارديرات، فكم بلغت؟

دبي - فريق التحرير: في خطوة تاريخية غير مسبوقة داخل العائلة المالكة البريطانية، اعتلى الأمير وليام، ولي العهد وأمير ويلز، قائمة أثرياء العائلة المالكة، ليصبح أول “ملياردير” رسمي في التاريخ الحديث للأسرة المباشرة، متجاوزاً بذلك صافي ثروة والده الملك تشارلز الثالث.

ووفقاً للتقارير والأرقام المسجلة لعام ٢٠٢٦، بلغت صافي ثروة الأمير ويليام نحو ١.٦ مليار دولار أميركي، مستفيداً بشكل أساسي من ملكيته لدوقية كورنوال، التي آلت إليه عقب اعتلاء والده العرش عام ٢٠٢٢.

وتُعد دوقية كورنوال، التي أُسست في القرن الرابع عشر لتوفير دخل مستقل لولي عهد المملكة، المصدر الرئيسي لإيرادات الأمير وليام؛ إذ حققت له دخلاً خاصاً يُقدّر بنحو ٢٨ مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. كما أُشير إلى أن الأمير دفع أكثر من ٢٦ مليون دولار كضرائب منذ تولي الملك تشارلز العرش.

إلى جانب دخل الدوقية، حصل الأميران وليام وهاري على إرث خاص يُقدّر بنحو ١٦ مليون دولار لكل منهما من ثروة والدتهما الراحلة الأميرة ديانا، عند بلوغهما سن الثلاثين.

وعلى الرغم من أن ثروة الملك تشارلز الثالث شهدت نمواً كبيراً مقارنة بثروة والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التي قدّرتها صحيفة “ذا صنداي تايمز” بنحو ٤٦٠ مليون دولار قبل وفاتها عام ٢٠٢٢، فإن ثروته البالغة حالياً نحو ٨٤٦ مليون دولار في عام ٢٠٢٦ وضعته ضمن قائمة أثرى ٢٥٠ شخصاً في المملكة المتحدة، لكنها بقيت دون ثروة نجله الأكبر.

ورغم حياة الرفاهية والمسؤوليات الملكية المتزايدة، تشير التوجهات الأخيرة للأمير وليام إلى تركيزه على القضايا البيئية والاجتماعية. ففي مايو ٢٠٢٦، أعلنت إدارة دوقية كورنوال عن خطة الأمير لبيع خُمس ممتلكات الدوقية، بهدف توجيه نحو ٢٧ مليون دولار لدعم جهود التعافي البيئي، إضافة إلى استثمار ٦٥٠ مليون دولار لمعالجة قضايا الإسكان وتوفير فرص العمل.

وفي هذا السياق، أوضح ويل باكس، المدير التنفيذي للدوقية، أن الأمير وليام يسعى إلى أن يكون للدوقية أثر مجتمعي وبيئي ملموس يتجاوز مجرد ملكية الأراضي والعقارات.

ويُذكر أن الأمير ويليام أطلق أيضاً جائزة “Earthshot Prize” البيئية عام ٢٠٢٠، بالتعاون مع عالم الطبيعة السير ديفيد أتينبورو، والتي تهدف إلى دعم الابتكار في إيجاد حلول للتغير المناخي ومساندة المشاريع البيئية حول العالم.