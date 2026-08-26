بعد حادث كاد يسبب له الشلل.. سايمون كاول يخضع لجراحة جديدة تعطل برنامجه الشهير للمواهب

دبي - فريق التحرير: تعرّض سايمون كاول لانتكاسة صحية جديدة، إذ يستعد للخضوع لعملية جراحية في الظهر، بعد سنوات من معاناته جراء حادث الدراجة الكهربائية الذي تعرّض له عام ٢٠٢٠ في منزله بماليبو.

وكان “كاول” قد تعرّض لسقوط خطير أدى إلى كسر في ظهره وذراعه وإصابته بارتجاج في المخ، وكاد أن يصاب بالشلل. وخضع حينها لعملية جراحية استغرقت نحو ست ساعات، تخللها تثبيت قضيب معدني في العمود الفقري، بعدما نجت الحبل الشوكي بأعجوبة من الأضرار.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يخضع كاول للعملية الجديدة “قريبًا”، ما سيضطره إلى الابتعاد عن تصوير الموسم المقبل من برنامج America’s Got Talent لعدة أسابيع، في وقت بدأ فيه العمل على الموسم الجديد، فيما لم يُحسم بعد اسم الشخصية التي قد تحل مكانه خلال فترة غيابه.

وتأتي هذه الوعكة بعد مشكلات صحية أخرى واجهها كاول خلال السنوات الماضية، إذ اضطر العام الماضي إلى التغيب عن بعض تجارب أداء Britain’s Got Talent بعد إصابته بوعكة صحية أثناء التصوير في برمنغهام، وحلّت ستايسي سولومون مكانه مؤقتًا.

وتزامنت أنباء العملية مع أزمة أخرى طالت كاول وبرنامجه Britain’s Got Talent، بعدما أُثير غضبه من انتقال أليشا ديكسون إلى مشروع جديد من دون إبلاغه أو إبلاغ فريق البرنامج، وفق مصدر وصف الأمر بأنه “طعنة في الظهر”، مشيرًا إلى أن “كاول” ساهم في تحقيقها ملايين الدولارات خلال سنوات مشاركتها في البرنامج.