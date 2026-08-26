الشرارة تعود بعد ١١ عامًا.. شاهدوا اللقاء الأول بين برغوزار وكنان في موقع تصوير عملهما الجديد

دبي - فريق التحرير: نشرت النجمة التركية برغوزار كوريل مجموعة من الصور من كواليس انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل “A.B.İ.”، معلنةً عودتها إلى البطولة إلى جانب كنان إميرزالي أوغلو، بعد ١١ عامًا على اجتماعهما الناجح في مسلسل “القبضاي”.

وعبّرت كوريل عن حماسها لهذه العودة، وكتبت في رسالتها: “بعض اللقاءات، مهما مرت عليها السنوات، لا يتغير حماسها أبدًا”، مضيفةً: “أعود للعمل مجددًا مع OGM، المكان الذي أشعر فيه وكأنه منزلي، وأبدأ طريقًا جديدًا مع فريقي الجميل الذي أعرفه وأحبه كثيرًا. وبعد ١١ عامًا، ألتقي كنان مجددًا في المسلسل نفسه، وكأننا كنا بالأمس فقط في موقع التصوير… ما أسرع مرور الوقت”.

وتابعت كوريل: “أنا أيضًا جزء من الموسم الجديد من A.B.İ. أشعر بحماس كبير تجاه القصص الجديدة، والمشاعر الجديدة، ورفقة الطريق التي تبدو مألوفة”، في رسالة أثارت تفاعل الجمهور وترقّبهم لعودتها.

وتستعد كوريل لتجسيد شخصية نسائية جديدة ستكون عنصرًا أساسيًا في أحداث الموسم المرتقب، بعدما ظهرت قدما الشخصية فقط في المشهد الختامي للموسم الأول، في خطوة زادت من فضول الجمهور حول هويتها ودورها في القصة.

وينطلق تصوير الموسم الثاني وسط تغييرات لافتة في فريق العمل، إذ يتولى ياغيز ألب أكايدين مهمة الإخراج، فيما كتب إرطان كورتولان أحداث الموسم الجديد، مع وعود بتصاعد المواجهات والإثارة.

وتعيد هذه العودة كنان إميرزالي أوغلو وبرغوزار كوريل إلى الشاشة معًا بعد ١١ عامًا من نجاحهما في “القبضاي”، ما يجعل اجتماعهما مجددًا أحد أكثر عناصر الموسم الثاني المنتظرة من الجمهور