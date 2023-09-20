شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف قيود انبعاثات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضغط دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من القيود الصارمة على الانبعاثات التي لا تتضمن ثاني أكسيد الكربون، التي تنتج من أنابيب العادم بالسيارات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها بلومبرج، ترغب دول في الاتحاد الأوروبي، الرائد في اللوائح البيئية، في التخفيف مما يسمى بقواعد "يورو 7" التي تهدف إلى خفض التلوث الناجم عن السيارات.

ورغم أن ذلك لا يغير من الجدول الزمني للتخلص التدريجي من استخدام محركات الاحتراق، إلا أنه يبرز مخاوف بعض الدول بشأن التأثير المحتمل على التحول إلى الطاقة النظيفة.

قواعد "يورو 7"

بحلول الأسبوع المقبل، تعتزم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تبني موقفها بشأن قواعد "يورو 7"، التي تشدد الحدود المسموح بها من انبعاثات العوادم من الملوثات التي لا تشمل ثاني أكسيد الكربون، مثل أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين.

وعارضت ثماني دول بالاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وإيطاليا، القواعد، ودفعت بأن شركات صناعة السيارات تبذل جهدا بالفعل للوفاء بالهدف الشامل للتحول إلى صناعة السيارات الكهربائية.