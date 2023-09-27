شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "لوسد".. "الفالح" يعلن: مصنع "سير" للسيارات قريبا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، على هامش تدشين مصنع "لوسد للسيارات"، أن السعودية ستدشن خلال الفترة القادمة مصنع سيارات "سير" الذي سيعادل حجمه ضعف "لوسد"، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.

وبين "الفالح"، أن مصنع شركة "لوسد" الذي جرى افتتاحه اليوم الأربعاء، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات.

السعودية الأكثر جاذبية للاستثمار

بين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس.

وأكد أن نجاح شركة "لوسد" يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة "لوسد" تعاني سابقا.

وأعلن بأن كثير من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد اطلاق المصنع إشارة قوية للعالم أن السعودية الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.