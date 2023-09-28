شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مصانع "فولكس فاجن" في ألمانيا.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقف الإنتاج في العديد من مصانع فولكس فاجن بألمانيا بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات، حسبما أكدت شركة صناعة السيارات مساء الأربعاء، وأوضح متحدث باسم الشركة، إن هجومًا من خارج الشركة يُعد حاليًا سببًا غير مرجح وراء ذلك.

ولا يزال حجم المشكلة قيد التحقيق، ووفقًا لمزود خدمة تكنولوجيا المعلومات، المسؤول عن شبكات الشركة، فإن ذلك يمثل اضطرابًا عالميًا.

وقال متحدث باسم الشركة، إن الإنتاج في العديد من المصانع الألمانية تأثر، مؤكدًا تقريرًا سابقًا في صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية.

تحليل أسباب الاضطراب

وأضاف المتحدث: "يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورج، والاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهرًا، ويجري تحليله حاليًا، وهناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات".

وقالت فولكس فاجن إنها شكّلت فريقًا للأزمات، وإن الإنتاج مشلول حاليًا في منشأة التصنيع الرئيسية في فولفسبورج وكذلك في إمدن وأوسنابروك وتسفيكاو، كما توقف العمل في مكاتب بمقر فولفسبورج التابع لشركة فولكسفاجن أيضًا.

وفي الوقت نفسه، تأثرت أودي التابعة لشركة فولكس فاجن أيضًا بتعطل تكنولوجيا المعلومات، حسبما قالت متحدثة باسم الشركة مساء الأربعاء.