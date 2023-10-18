لكزس تُشوق لـ سيارة اختبارية كهربائية ستدشنها في معرض التنقل الياباني

دبي - كتب محمد فتوح - أصدرت لكزس إعلانًا تشويقيًا لسيارة اختبارية كهربائية جديدة قبل الكشف عنه في معرض التنقل الياباني في وقت لاحق من هذا الشهر، ستمنحنا السيارة التي لم يذكر اسمها لمحة عن الجيل التالي من السيارات الكهربائية للعلامة التجارية وسيتم عرضها جنبًا إلى جنب مع العديد من المفاهيم الكهربائية الأخرى من لكزس.

تشويق لكزس لـ سيارة اختبارية كهربائية وما الذي نعرفه عنها

يعرض الإعلان التشويقي سيارة رياضية أو كوبيه منخفضة مع مصابيح أمامية رفيعة وغطاء طويل وخط سقف أنيق، صورة أخرى، تظهر هذه المرة الجزء الخلفي من السيارة، تقودنا إلى الاعتقاد بأن السيارة اختبارية هي كوبيه بأربعة أبواب مثل بي إم دبليو الفئة الثامنة جران كوبيه أو أودي A7، يمكن رؤية شريط ضوئي رفيع وشارة لكزس وسقف مطلي باللون الأسود في الخلف.

ويمكن أن تكون هذه السيارة الفخمة ذات الأربعة أبواب، والتي يطلق عليها اسم سيارة سيدان الكهربائية بالكامل، أول نظرة لنا حتى الآن على خليفة IS التي تعمل بالبطارية، النموذج الحالي موجود منذ فترة طويلة، وقد يكون البديل الكهربائي هو ما تحتاجه لكزس لمحاربة طراز تسلا 3.

ونتوقع أن تتبنى هذه السيارة الاختبارية وسيارات لكزس الكهربائية المستقبلية أسماء الطرازات LF-ZC وLF-ZL وLF-ZV وLF-ZA، وقد تم مؤخراً تسريب هذه الأسماء التي تحمل علامة لكزس التجارية، بصرف النظر عن سيارة LF-A الأسطورية، غالبًا ما يتم تخصيص مصطلحات “LF” للمركبات النموذجية الخاصة بالعلامة التجارية.

ثم مرة أخرى، يمكن للمركبة التي تم التطرق إليها أعلاه أن تنكسر أيضًا كمنافس بورش تايكان ذو التصميم الجذري، تخطط لكزس وشركتها الأم، تويوتا، لإدخال تكنولوجيا البطاريات الثورية التي ستغير نظرتنا للمركبات الكهربائية، وبفضل تقنية البطاريات ذات الحالة الصلبة، تعد شركة صناعة السيارات الرائدة في اليابان بمركبات كهربائية بمدى يصل إلى 805 كلم في عام 2026 و966 كلم في عام 2027.

وتعد لكزس بأن مفاهيمها الكهربائية من الجيل التالي ستدفع “حدود التجربة المكهربة”، في حين أن العلامة التجارية تقدم سيارة كهربائية واحدة فقط في الولايات المتحدة (RZ كروس أوفر)، فإنها تأمل أن تصبح سيارة كهربائية فقط بحلول عام 2035، وتقدم لكزس لعملائها نسخة كهربائية من UX في مناطق أخرى.

وقد تكون تويوتا واحدة من شركات السيارات الرائدة في العالم، لكنها تتخلف عن منافسيها في سباق السيارات الكهربائية، ربما كانت رائدة في مجال التكنولوجيا الهجينة مع سيارة بريوس، لكنها قالت مرارا وتكرارا إنها لن تضع كل طاقتها وراء حركة السيارة الكهربائية، وقد أثار هذا انتقادات من الكثيرين، لكن صانع السيارات يتخذ نهجًا عمليًا تجاه التنقل المستقبلي.

وفي الختام، مع ذلك، يبدو أن لكزس ستلحق بسرعة بمنافسيها من السيارات الفاخرة في السباق الكهربائي، وربما تتفوق على منافسين مثل لينكولن وكاديلاك وإنفينيتي وأكورا.

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