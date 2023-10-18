تسريب صور لـ ميني فان فولفو EM90 الفاخرة

دبي - كتب محمد فتوح - قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) بتسريب الصور الأولى لسيارة فولفو EM90 قبل ظهورها الرسمي لأول مرة، والذي كان من المقرر أصلاً في منتصف نوفمبر، ليست هذه هي المرة الأولى التي تهطل فيها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على موكب الشركة المصنعة، حيث تطلب هذه الهيئة الحكومية تحديدًا صورًا للسيارة قبل طرحها للبيع في الصين.

ما الذي نعرفه عن ميني فان فولفو EM90 الفاخرة

تم اكتشاف الصور وهي تظهر بوضوح سيارة زيكر 009 مع DNA فولفو ملطخ في الأعلى، وهذا أمر منطقي، حيث أن شركة زيكر مملوكة لمجموعة جيلي، التي تمتلك أيضًا شركات لوتس وبوليستار وفولفو، وحتى الآن، قامت جيلي بعمل عظيم في إبقاء هذه العلامات التجارية منفصلة، ولكن من الواضح أن بناء سيارة فولفو صغيرة على منصة موجودة كان أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ولحسن الحظ، سمحت جيلي لشركة بالقيام بالتصميم، يبدو أن مهمة زيكر هي الصدمة والرعب من خلال التصميم المثير للخلاف، وهو ما لا يشبه طريقة فولفو، كما ترون في صورة المقارنة أدناه، فإن زيكر يشبه إلى حد ما وحش البوكيمون، في حين أن وجه EM90 هو عبارة عن مجموعة من أعظم أغاني فولفو الحالية.

الجزء الخلفي عام بعض الشيء، لكنه يذكرنا بعربات فولفو من أواخر التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن العشرين، لا يزال بإمكانك رؤية بعض ارتدادات التصميم هذه في الطرازات الحديثة مثل فولفو V60 كروس كانتري، وما يحيرنا هو حاجة فولفو إلى ميني فان، يتم تسويق زيكر بالفعل كواحدة من العلامات التجارية المتميزة لشركة جيلي، تعتبر العلامة التجارية من الطراز الأول بما يكفي لتحدي أمثال تيسلا موديل S بلايد، على سبيل المثال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشاحنات الفاخرة تستهدف العملاء الصينيين، الذين يقدرون المساحة الخلفية للأرجل والرفاهية أكثر من أي شيء آخر، كانوا يمرون بجوار سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة وشاشة المسرح الخاصة بها ويذهبون لشراء سيارة لكزس LM لأنها تحتوي على مقعدين حقيقيين في درجة الأعمال في الخلف.

ومع ذلك، فإن الجميع متكبرون بعض الشيء، وتحتل فولفو مرتبة أعلى بكثير على مقياس الرغبة من زيكر، وهذا يجعلها منافسًا أفضل بكثير لـ LM، وهي سيارة تويوتا سيينا تحتها، ويتم تشغيل سيينا بواسطة مجموعة نقل حركة هجينة، مما يمنح EM90 ميزة، لقد كان استخدام السيارات الكهربائية أكثر نجاحًا في الشرق، وتم تجهيز زيكر 009 إما بمحرك كهربائي خلفي واحد أو محرك مزدوج ينتج 536 حصانًا.

وفي الختام، نحن نخمن أن طراز الدفع الخلفي سيكون هو النموذج المناسب، حيث يبلغ متوسط السرعة في مدينة صينية كبرى (تايلاند واليابان أيضًا) حوالي 24 كلم في الساعة.

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