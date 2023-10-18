وزارة التجارة: استدعاء مركبات كاديلاك CT5 موديل 2021

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك CT5 موديل 2021 ، وذلك لخلل في وحدة التحكم بالمحرك يؤدي إلى تشخيص خاطئ وعدم ظهور الإشارات التحذيريه عند حدوث عطل في المحول التحفيزي .

​كما دعت الوزارة أصحاب مركبات كاديلاك CT5 إلى:

– التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa

– التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات الأزمة مجانا.

متابعة استدعاء وإصلاح

تقوم وزارة التجارة بفحص جميع أنواع المركبات ووسائل النقل وملاحظة الخلل إن وجد طلب المركبات التي وجد بها خلل قد يتسبب في الحوادث المرورية أو حريق في المركبة لا قدر الله أو يعرض سلامة الركاب للخطر.

وحرصا من وزارة التجارة تلزم وكلاء السيارات بإصلاح المركبات ومعالجة الخلل الموجود مجانا للمتضررين.