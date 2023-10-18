تمتع بعرض جي أيه سي إمباو 2024 وادفع أول قسط بعد 4 شهور من الجميح للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - تمتع بعرض جي أيه سي إمباو 2024 من شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جي أيه سي بالمملكة العربية السعودية، بعنوان ولا أسهل! وبالتعاون مع تمويل الأولى.

عرض جي أيه سي إمباو 2024 بالتعاون تمويل الأولى

يشمل العرض سيارة جي أيه سي إمباو 2024

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

أول قسط بعد 4 شهور

السعر النقدي 71,800 ريال سعودي غير شامل الضريبة

السعر شامل الضريبة 82,570 ريال سعودي

مزايا إضافية لعرض جي أيه سي إمباو 2024

6 سنوات ضمان المصنع أو 250 ألف كم

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام لشركة تمويل الأولى

برامج تمويلية إضافية

عرض مصرف الانماء للعملاء المحولة رواتبهم

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

2.73% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين (بدون فوائد):

0% هامش ربح

2.73% رسوم إدارية

البنك العربي الوطني (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

2.89% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

0.30% هامش ربح

0% رسوم إدارية

شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – جيبي (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.30% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

0.99% هامش ربح

1% رسوم إدارية

بنك الجزيرة (للعملاء المحولة رواتبهم)

5% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.50% هامش ربح

بنك البلاد (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.72% هامش ربح

بنك الرياض (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

بنك الامارات دبي الوطني (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات)

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

2.64% هامش ربح

1% رسوم إدارية

مصرف الراجحي (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

4.48% هامش ربح

الشروط والأحكام

الأسعار لا تشمل رسوم التسجيل واللوحات

الأسعار لا تشمل التأمين

تطبق الشروط والاحكام للبنوك المشاركة في هذا العرض

يختلف القسط الشهري ونسبة التأمين حسب تقييم العميل

بعض الميزات قد لا تكون مذكورة في جميع الفئات. فقط الفئة الأعلى

الصور المستخدمة هي لغرض الإعلان وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها وألوانها ومظهرها الخارجي

موعد انتهاء عرض الجميح للسيارات لـ جي أيه سي إمباو 2024

كما أعلنت شركة الجميح للسيارات وكيل سيارات جي أيه سي في المملكة العربية السعودية، أن هذا العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2024.

جي أيه سي إمباو

جدير بالذكر أن جي أيه سي إمباو، تأتي بمحرك 1.5L، بقوة 170 حصان، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 16.1 كيلو / لتر مقترن بناقل حركة بـ 7 سرعات مع قوابض مزدوجة رطبة.

وتأتي كذلك جي أيه سي إمباو بمصابيح LED أمامية، وجنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة، وسقف زجاجي، ومصابيح خلفية أنيقة، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للتعديل والطي، وماسحات استشعار المطر.

أما عن التقنيات الهندسية فتتنوع بين دعم قطني هوائي لمقعد السائق، مقاعد مهواة، والإضاءة المحيطة الذكية متعددة الألوان، ومبدل السرعة المثبتة على عجلة القيادة، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح الذاتي في حالات الطوارئ.

وكذلك تتوفر بـ تصميم داخلي أنيق ورياضي، ولوحة أجهزة قياس 7 إنش، مع شاشة LCD ملونة متعددة المعلومات، توفر اللوحة رؤية واضحة وقابلة للتخصيص لبيانات القيادة الأساسية، مما يوفر الراحة والوضوح وسهولة الاستخدام أثناء السير على الطريق. شاشة عرض LCD ملونة مقاس 10.25 إنش: توفر رسومات مذهلة وأدوات تحكم بديهية، ومكبرات صوت ذات جودة صوت واضحة وغامرة، ومنافذ USB للصف الأول والثاني، واتصال الهاتف الذكي، والشاحن اللاسلكي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، والكبح الذاتي في حالات الطوارئ.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

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