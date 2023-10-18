تملك جيتور X70 بلس 2024 بدون دفعة أولى وبدون هامش ربح من التوريدات الوطنية

دبي - كتب محمد فتوح - يمكنك الآن تملك جيتور X70 بلس بدون دفعة أولى وبدون هامش ربح بأحدث عروض شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع توكيلات للتمويل.

عرض جيتور X70 بلس 2024

قسط شهري 1,209 ريال شهريًا

0% دفعة أولى

0% هامش ربح

العرض على سيارة X70 Plus 1.6 COM موديل 2024

مزايا إضافية لعرض جيتور X70 بلس 2024

صيانة مجانية لمدة سنتين أو 40 ألف كيلومتر

مجانًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

تطبق الشروط والأحكام لتوكيلات للتمويل

القسط الشهري غير شامل التأمين

موعد انتهاء عرض جيتور X70 بلس 2024

كما أعلنت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، سريان العرض من 4 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023.

جيتور X70 بلس

تنطلق جيتور X70 بلس بالدفع الأمامي وبمحرك بأربعة سلندر سعة 1.5 ليتر يولد قوة 156 حصان، وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن-متر، يعمل المحرك مع ناقل حركة آلي بست سرعات DCT، واقتصاد السيارة في استهلاك الوقود 13.6 كم في اللتر، وسعة خزان الوقود 55 ليتر، ونوع الوقود 95.

مقصورة هذه السيارة الكروس أوفر فاخرة، والمواد نوعيتها ممتازة، ويظهر كثرة استخدام الكروم والجلد في المقصورة مايزيد من فخامة السيارة، ومن أبرز التجهيزات، وشاشة المعلومات مقاس 10 بوصة، وبلوتوث، وشاشة العدادات مقاس 12.3 بوصة، والنظام الصوتي بست سماعات، والمقاعد جلد، وإضاءة محيطية، منافذ USB، ومنفذ 12 فولت، المقاعد الخلفية واسعة وقابلة للإزالة، ويتوفر أماكن للتخزين ومنافذ USB، وفتحات تكييف خلفية.

تأتي جيتور X70 بلس بتجهيزات للسلامة والأمان تشمل، وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلق، ونظام توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام المساعدة عند المنحدرات، ونظام تحذير مغادرة الحارة المرورية، ونظام الكشف عن النقطة العمياء، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، ونظام الدخول لذكي، ونظام مانع إدارة المحرك.

تبلغ أبعاد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، 475 سم بالطول، و191 سم بالعرض، والارتفاع 171 سم، وتبلغ قاعدة العجلات 274,5 سم.

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