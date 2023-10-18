معرض جنيف للسيارات يعود إلى سويسرا في عام 2024

دبي - كتب محمد فتوح - سيعود معرض جنيف للسيارات في العام المقبل، حيث أكد منظمو الحدث أن المعرض سيعود في الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس 2024، والأهم من ذلك، أنه تم التأكيد على أن هذا “لن يكون عرضًا للتنقل”، وأن السيارة ستعرض سيكون محور التركيز، على الرغم من أن المعارض المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بالسيارات، مثل البنية التحتية للشحن والتحول الرقمي، ستظل موجودة.

عودة بعد غياب لـ معرض جنيف للسيارات في سويسرا

يعد أحد أقدم وأكبر معارض السيارات الموجودة، وقد عانى من عدة انتكاسات منذ إلغاء الحدث في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، يأتي هذا الإعلان في أعقاب GIMS قطر، الذي شهد استضافة معرض جنيف للسيارات في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، لن يعود معرض السيارات بنفس الشكل، حيث يأمل المنظمون في تقليل التكاليف لأنفسهم وللعديد من العارضين، ويرغب مسؤولو الحدث في توفير منصات عرض جاهزة لشركات صناعة السيارات والشركات الأخرى، وقد ذكروا أن مكان مركز مؤتمرات Palexpo قد تم دفع ثمنه بالكامل.

وقال ساندرو ميسكيتا، مدير العرض: “ليس هناك شك على الإطلاق” في أن الحدث سيمضي قدماً، وأضاف في حديثه إلى أوتوكار: “من المهم أن نقول إنه تم تأكيده، والسؤال الوحيد سيكون الحجم لأن ذلك سيعتمد على عدد العارضين، ولكن لدينا ردود كافية لتأكيد أننا قادرون على المضي قدمًا”.

وسيتضمن معرض العام المقبل الأقسام المعتادة التي تركز على الجوانب المختلفة لصناعة السيارات، يتضمن ذلك شاشات العرض التقليدية لشركات صناعة السيارات التي تعرض سياراتها الجديدة والمركبات الكهربائية والمركبات المعدلة – المركبات المعدلة من شركات مثل برابوس ومانسوري وغيرها – وغيرها من المنتجات والخدمات المتعلقة بالسيارات.

وتشمل المناطق ذات الموضوعات “جناح الابتكار”، حيث يمكن للعارضين عرض أحدث التطورات التكنولوجية، و”منطقة التصميم” التي ستركز على التصميم والجماليات، من المرجح أن يتوجه عشاق الأداء إلى “منطقة الأدرينالين”، حيث سيتم عرض أحدث السيارات الرياضية والأداء، وأخيرًا، تم تخصيص “منطقة خالية من الانبعاثات” للتنقل المستدام، مثل السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين، ويقول منظمو الحدث إن التذاكر العامة ستكون متاحة في ديسمبر، ولكن يمكن للمنظمين المهتمين بالفعل التعبير عن اهتمامهم.

ولقد كان معرض جنيف للسيارات دائمًا واحدًا من أكثر أحداث السيارات إثارة، ولكن كان ذلك في عصر لم تتمكن فيه شركات صناعة السيارات من عرض أحدث إبداعاتها أمام عدة ملايين من العملاء المحتملين باستخدام كاميرا واتصال بالإنترنت، ومع ذلك، هناك هيبة معينة في التباهي أثناء وجودك في الشركة المباشرة لأقرانك، ونعتقد أن الحضور من كبرى الشركات المصنعة سيكون كبيرًا.

وفي الختام، في الماضي، استضاف معرض جنيف للسيارات العديد من الكشفات المهمة، بما في ذلك سيارة بي إم دبليو M8 كومبيتيشن، وتويوتا سوبرا، وعشرات السيارات النموذجية، يشتهر المعرض بكشفه عن سيارات خارقة درامية، ولكنه أصبح ضرورة لكل صانعي السيارات (الكبيرة والصغيرة) للحضور منذ أن أقيم المعرض الافتتاحي في عام 1905، ونأمل أن يسير كل شيء دون أي عوائق، حيث لم تكن السنوات الأربع الماضية نوع لGIMS.

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