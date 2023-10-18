احصل على جيتور داشينج 2023 بـ 1,089 ريال شهريًا من التوريدات الوطنية

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، عرض تمويلي لـ جيتور داشينج 2023 ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات جيتور بالمملكة العربية السعودية.

عرض التمويل لـ جيتور داشينج 2023

قسط شهري 1,089 ريال سعودي

1.49% هامش ربح

10% دفعة أولى

العرض على سيارة داشينج 1.5 COM موديل 2023

مزايا إضافية لعرض داشينج 2023

مجانًا خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات

تطبق الشروط والأحكام لتوكيلات التمويل.

القسط الشهري غير شامل التأمين

موعد انتهاء عرض سيارة داشينج 2023

كما أعلنت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، سريان العرض من 4 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023

جيتور داشينج

تنطلق جيتور داشينج الرياضية متعددة الاستخدامات بمحركين بنزين 1.5 و1.6 لتر تيربو، بقوة 156 حصان، و230 نيوتن متر، و194 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن متر، ومقترنين بناقل حركة ثنائي القابض أوتوماتيك من 6 سرعات، و7 سرعات مزدوج القابض على التوالي. وتأتي جيتور داشينج بمقابض منبثقة، وسقف بانوراما، وحساسات أمامية وخلفية، وواجهة أمامية سوداء مميزة، واطارات من الألومنيوم قياس 20 بوصة.

كما تأتي جيتور داشينج بـ شاشة تعمل باللمس 12.8 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، وبلوتوث، وكرسي للسائق والراكب الأمامي بتقنية التحكم الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية، ومكيف للهواء.

أما عن وسائل الأمان فتتركز حول كاميرا 360 درجة، مع نظام مراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومثبت سرعة، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، ومساعد الفرامل BA، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التحكم الاكتروني في الثبات ESC، ونظام تحذير عند مغادرة المسار.

وتأتي المقصورة الداخلية لـ جيتور داشينج بمقاعد من الجلد، واضاءة محيطية، ومفتاح دخول بتصميم عصري، وأضواء أمامية أوتوماتيكية، وشاحن للجوال لاسلكي.

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