معرض التنقل الياباني سيُكشف فيه عن سيارات من تويوتا.. وهذا ما نعرفه عنها

دبي - كتب محمد فتوح - بعد عرض العديد من سياراتها الاختبارية السابقة في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت تويوتا الآن معاينة لاثنين من السيارات الاختبارية القادمة التي سيتم عرضها في معرض التنقل الياباني الوشيك (26 أكتوبر – 5 نوفمبر)، كلاهما عبارة عن مركبات كهربائية تعمل بالبطارية وستوفر “تخصيص الركوب الشخصي” وجميع ميزات الاتصال المعتادة التي يتوقعها المرء من السيارة الكهربائية المعاصرة، ولكن لكل منهما أسلوبه وشخصيته الخاصة، إحداهما سيارة دفع رباعي، بينما الأخرى سيارة كوبيه رياضية ببابين.

ما الذي نعرفه عن سيارات تويوتا القادمة في معرض التنقل الياباني

يُطلق على السيارة الإس يو في اسم FT-3e ويقال إنها قادرة على المساهمة في الحياد الكربوني “من خلال الاتصال بالمجتمع كوسيلة لنقل الطاقة والبيانات من السيارة والمناطق المحيطة بها”، مما يشير إلى أن الطراز الاختباري سيكون له بعض الوسائل لحساب المزيد طرق فعالة تعتمد على البيانات السحابية.

وسوف تشرح تويوتا كيفية عمل ذلك في المعرض، بالإضافة إلى عرض شاشات العرض الرقمية على طول جانب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتد هذه من الجانب السفلي من الجسم إلى الباب العلوي، وتوفر معلومات مثل مستوى شحن البطارية ودرجة الحرارة على متن الطائرة وجودة الهواء الداخلي عندما يقترب السائق من السيارة.

ويُطلق على الطراز الاختباري الثاني اسم FT-Se ويُوصف بأنه “طراز BEV رياضي عالي الأداء يُقترح كأحد خيارات السيارات الرياضية في عصر خالٍ من الكربون”، ويقال إن هذا يأخذ دروسًا من مآثر تويوتا جازو ريسينق التنافسية في رياضة السيارات، وكما يشير الجسم الرشيق، ستركز هذه السيارة على التعامل مع الثبات والأداء الديناميكي الهوائي، لكنها لا تزال تشترك في “المكونات الرئيسية” مع FT-3e المذكورة أعلاه.

وتحتوي السيارة الرياضية الواسعة والمنخفضة على تلميحات من GR سوبرا في تصميمها، في حين تتمتع المقصورة بلمسة جديدة أخرى على عجلة القيادة ذات النمط المنير، إلى جانب شاشة عرض رقمية منخفضة للسائق، تم وضع شاشتين صغيرتين أخريين على جانبي ذراع الدفة، بينما تمت إضافة وسادات الركبة “لحماية الجسم من قوى الجاذبية أثناء القيادة”، تضيف مجموعة صغيرة من شارات GR والسقف الأسود إلى المظهر العدواني، كما يفعل الناشر الخلفي الضخم.

وهل ستشهد هذه المركبات إنتاجًا يومًا ما؟ من المحتمل جدا؛ FT تعني “تويوتا المستقبل”، وتطورت FT-1 لتصبح GR سوبرا اليوم، يمكننا أن نتوقع وصول عناصر من هذه الطرازات الاختبارية، إن لم تكن نسخًا كاملة وقابلة للإنتاج، إلى السوق يومًا ما، وما نحن متأكدون منه هو أن FT-Se لن تكون مطابقة للسيارة الرياضية الاختبارية تويوتا التي تمت معاينتها في عام 2021 من بين 15 سيارة كهربائية مستقبلية أخرى، تُظهر الإعلانات التشويقية الجديدة تفاصيل مختلفة بشكل واضح على العمود B ومآخذ الهواء وتصميم الجزء الخلفي.

وفي الختام، ستكون سيارات تويوتا الكهربائية المستقبلية سريعة الشحن وقادرة على القيادة لمسافات طويلة جدًا، وإذا كانت تبدو مثل هذه الطرازات الاختبارية، فيجب أن تكون جذابة للغاية، ولحسن الحظ، تواصل شركة صناعة السيارات أيضًا استكشاف خيارات أخرى غير السيارات الكهربائية.

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