تمتع بعرض جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024 وادفع أول قسط بعد 4 شهور من الجميح للسيارات

دبي - كتب محمد فتوح - تمتع بعرض جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024 من شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات جي أيه سي بالمملكة العربية السعودية، بعنوان ولا أسهل! وبالتعاون مع تمويل الأولى.

عرض جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024 بالتعاون تمويل الأولى

يشمل العرض سيارة جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

أول قسط بعد 4 شهور

السعر النقدي 62,900 ريال سعودي غير شامل الضريبة

السعر شامل الضريبة 72,335 ريال سعودي

مزايا إضافية لعرض جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024

6 سنوات ضمان المصنع أو 250 ألف كم

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام لشركة تمويل الأولى

برامج تمويلية إضافية

عرض مصرف الانماء للعملاء المحولة رواتبهم

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

2.73% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين (بدون فوائد):

0% هامش ربح

2.73% رسوم إدارية

البنك العربي الوطني (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

2.89% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

0.30% هامش ربح

0% رسوم إدارية

شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – جيبي (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات):

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.30% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

0.99% هامش ربح

1% رسوم إدارية

بنك الجزيرة (للعملاء المحولة رواتبهم)

5% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.50% هامش ربح

بنك البلاد (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.72% هامش ربح

بنك الرياض (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

بنك الامارات دبي الوطني (للعملاء المحولة رواتبهم)

برنامج التمويل التأجيري (5 سنوات)

0% دفعة أولى

1% رسوم إدارية

3.75% هامش ربح

برنامج 50% الآن و50% بعد سنتين:

2.64% هامش ربح

1% رسوم إدارية

مصرف الراجحي (للعملاء المحولة رواتبهم)

0% دفعة أولى

0% رسوم إدارية

4.48% هامش ربح

الشروط والأحكام

الأسعار لا تشمل رسوم التسجيل واللوحات

الأسعار لا تشمل التأمين

تطبق الشروط والاحكام للبنوك المشاركة في هذا العرض

يختلف القسط الشهري ونسبة التأمين حسب تقييم العميل

بعض الميزات قد لا تكون مذكورة في جميع الفئات. فقط الفئة الأعلى

الصور المستخدمة هي لغرض الإعلان وقد تختلف عن الحقيقة بمواصفاتها وألوانها ومظهرها الخارجي

موعد انتهاء عرض الجميح للسيارات لـ جي أيه سي GS3 EMZOOM 2024

كما أعلنت شركة الجميح للسيارات وكيل سيارات جي أيه سي في المملكة العربية السعودية، أن هذا العرض ساري حتى 30 نوفمبر 2024.

جي ايه سي GS3

جدير بالذكر أن جي ايه سي GS3 تعمل السيارة بالدفع الأمامي، وبمحركين، الأول توربو 4 سلندر سعة 1.3 ليتر يولد قوة 135 حصان، وعزم دوران 202 نيوتن-متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، واقتصاد المحرك في الوقود 15.6 كم/ليتر والوقود المستخدم 91.

تتوفر جي ايه سي GS3 كذلك بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 ليتر يولد قوة 113 حصان وعزم دوران 150 نيوتن-متر واقتصاد هذا المحرك في الوقود 15.9 كم/ليتر.

تملك هذه الكروس أوفر تصميم خارجي مميز، خصوصا الواجهة الأمامية والتي يظهر فيها شبك التهوية بشريحتين بعرض الواجهة، الأضواء الامامية LED، وأضواء نهارية، وأضواء اضباب على جوانب الصدام، من الجوانب المرايا الجانبية كهربائية، وشريط من الكروم أسفل النوافذ الجانبية وسكك للتحميل في سقف السيارة، والجنوط مقاس 16 و17 و18 بوصة تختلف حسب الطراز، وفي الخلف هوائي على شكل زعنف القرش وجناح مدمج يضم أضواء المكابح، أما مساحة صندوق الأمتعة فتبلغ 370 ليتر.

المقصورة أنيقة وعملية، والمواد المستخدمة جودتها جيدة جدا مطعمة بالجلد في الأبواب والكونسول الوسطي، وتتميز المقصورة برحابتها فهي تتسع لخمسة ركاب براحة تامة، ومن أبرز المزايا، شاشة المعلومات والترفيه قاس 8 بوصات متوافقة مع اندرويد أوتو وأبل كار بلاي، والشاشة الثانية مقاس 5.7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ونظام تكييف أوتوماتيكي.

أما عن الأنظمة والتقنيات في جي ايه سي GS3 فتشمل، نظام EPB وأوتوهولد، نظام التوجيه كهربائيا، نظام المكابح أو الفرامل المضادة للانغلاق (ABS)، نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا (EBD)، نظام تجاوز الفرامل (BOS)، نظام التحكم في صعود المرتفعات (HHC)، ونظام التحكم في النزول من المرتفعات (HDC)، نظام التحكم في الجر (TCS)، برنامج الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام قياس ضغط الهواء على الإطارات.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

تمتع بعرض جي أيه سي إمباو 2024 وادفع أول قسط بعد 4 شهور من الجميح للسيارات